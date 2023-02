Laura Verdonschot (15e) blikt terug op haar WK: “Ik kwam er pas in de slotfase echt door”

Veldrijden WK vrouwenLaura Verdonschot was in haar vierde WK bij de profs goed voor een vijftiende plaats. In een scenario zoals er de voorbije jaren al zo vaak waren: in een rol van achtervolgen, opnieuw op een heel sterk Nederlands blok. Het verschil met het verleden was echter groot. Verdonschot kan één en ander relativeren, ook al zou ze liever meedoen voor de prijzen. “Neen, dit was niet het scenario dat ik verwacht had. Gelukkig kon ik in de slotfase toch nog iets goedmaken.”

Vijftiende op vierenhalve minuut van winnares Fem Van Empel: het WK van Laura Verdonschot was niet meteen een schot in de roos. Niet dat de Lommelse verwacht had op het podium te staan of mee te doen voor de prijzen, maar na een seizoen waarin ze bewezen heeft te kunnen terugvechten, was er de goesting naar ietsje meer. Al is ze de eerste om achteraf toe te geven dat ze eigenlijk beter wist. In de aanloop naar het BK, haar belangrijkste doel dit seizoen, belandde ze in het ziekenbed.

Geen revanche voor BK

“Natuurlijk heb ik daar nog lang de naweeën van gedragen. De voorbereiding op het WK was niet goed, de ziekte heeft me een stuk achteruit geslagen”, klinkt het. “Ja, frustrerend, vooral omdat ik telkens opnieuw op zoek moet gaan naar krachten om terug te vechten. Vlak voor het BK reed ik in Zonhoven en daar voelde ik me super. Een week later was ik nog maar de helft waard. Ik had gehoopt om op het WK revanche te nemen voor het gemiste BK, maar zelfs dat zat er niet in. Achteraf bekeken was het een utopie. Ik stak vijf dagen met koorts in bed en dan kan je geen wonderen verwachten.”

Ondergaan

Ondanks haar vijftiende plaats, onthoud Verdonschot wel de slotfase van het WK. “Ik kwam er toch weer wat door. Jammer genoeg waren de verschillen toen al groot”, aldus Verdonschot die lovend is over de nieuwe wereldkampioen. “Ik herinner me goed toen ze als piepjonge renster bij mijn toenmalige ploeg kwam. Het was meteen duidelijk dat ze iets kon. Haar prestatie is dan ook geen verrassing voor mij, ook al had ik niet verwacht dat ze er al zo snel zou staan. Maar goed, talent komt altijd bovendrijven. We kunnen niet anders dan dit ondergaan.”