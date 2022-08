Laura Van Den Brande tiende op zevenkamp op WK U20

Het WK juniores maakte een grote indruk op Laura Van Den Brande. “Het was helemaal anders dan ik me had voorgesteld: nog groter en spectaculairder dan ik in gedachten had”, vertelt de veelzijdige atlete uit Hingene.

“Ik moest eventjes bekomen van de grootte van het event, het publiek en de groots opgezette organisatie. Of dat ook een boost geeft om te presteren? Ik kan me voorstellen dat het bij veel atleten helpt om te presteren, maar bij mij heeft het weinig invloed. Ik focus me vooral op mijn eigen wedstrijd en blijf proef per proef op de meerkamp focussen. De omstandigheden beïnvloeden me niet zo hard.”

‘Betere tweede dag’

Ze zevenkampte 5314 punten bij elkaar. Een (iets) mindere prestatie van ‘slechts’ 1m66 in het hoog – nochtans één van haar betere onderdelen – trok haar totaal een beetje naar beneden. “Qua puntenaantal bleef ik net onder mijn persoonlijk record (red. 5348 punten). Mijn tweede dag was wel beter dan ooit. Zo compenseerde ik mijn iets mindere eerste dag. Je kunt nu eenmaal nooit de perfecte zevenkamp neerzetten en uitgaan van 7 records. Er is altijd wel één nummer dat wat beter kan. Het is vooral fijn om te weten dat er nog progressiemarge ligt op dag 1”, bekijkt ze het positief.

Na twee lange reizen van 25 uur en een stevige jetlag, moet ze nu even bekomen. “Ik ben toch nog wat vermoeid nu”, geeft ze toe. “Nu is het wel even tijd voor wat rust. Qua meerkampen is het wel goed geweest voor dit seizoen, maar als de goesting er is zal ik hier of daar binnenkort opnieuw een meeting meepikken over enkele weken.”

De zevenkamp van Laura Van Den Brande

100m horden: 14.54 (903 pt. )

Hoog: 1m66 (806 pt.)

Kogel: 11m47 (626 pt.)

200m: 25.83 (812 pt.)

Ver: 5m67 (750 pt.)

Speer: 37m50 (619 pt. )

800m: 2.21.87 (798 pt.)

