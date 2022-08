Laura Van Den Brande klaar voor WK U20: “Ik wil er in de eerste plaats vooral heel hard van genieten”

atletiekLaura Van Den Brande (19) begint woensdag aan haar zevenkamp op het WK U20 in Cali. Al heel het seizoen acteert Van Den Brande op een hoog niveau. Op 22 mei scoorde ze 5307 punten op de zevenkamp in Naxos (Griekenland) en op 5 juni bevestigde ze met 5348 punten in Arona (Spanje). Daarna stoomde ze zich rustig klaar voor het WK juniores.

“In de voorbereiding heb ik niets speciaals gedaan. Ik heb gewoon getraind zoals ik gewend ben”, vertelt de veelzijdige atlete uit Hingene. “Vorige maandag ben ik naar de teamdag in Brussel gegaan voor de laatste besprekingen. Daar heb ik ook de teamkledij gekregen en woensdag stapten we op het vliegtuig op. Ik kijk er echt heel erg naar uit. Ik benader het zonder verwachtingen. Mijn doel om op het WK te staan, is al bereikt. Al hetgeen er nu nog gebeurt, zie ik als een plus. Het gaat super zijn om daar tussen al die andere landen te staan. Ik wil er in de eerste plaats vooral heel hard van genieten.”

Haar twee sterke zevenkampen geven vertrouwen. Al is een kampioenschapsmeerkamp wel iets speciaals. “Het is moeilijk om de vorm te vergelijken met die van tijdens de vorige meerkampen. Nu zit ik met een hele andere mindset. In mei en juni was ik ook nog met school bezig terwijl het nu vakantie is.”

Vier Vlaamse meerkampers op WK U20

Het valt op dat er vier jonge meerkampers zich wisten te plaatsen voor het WK U20. De federatie zet via de speerpuntdisciplines hard in op de meerkamp en dat werpt vruchten af. Van den Brande is één van de producten van de goeie werking. “Ik denk dat het feit dat de meerkamp een speerpuntdiscipline is, een verschil heeft gemaakt. De meerkampers hebben veel steun gekregen. Als meerkamper is het niet evident om alle trainers bij elkaar te krijgen. Nu alles gecentraliseerd is in Gent vergemakkelijkt dat een hoop zaken. Het motiveert ook om zoveel ondersteuning te krijgen. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat we nu met vier meerkampers naar het WK U20 gaan.”

Geen Zoë Laureys

Zoë Laureys, die onlangs nog zilver wegkaapte op het EK U18 in Jeruzalem op de 400m horden, was ook gekwalificeerd voor het WK U20. Maar zij is niet mee afgereisd. “Aanvankelijk wilde ik wel graag meegaan, maar vanuit de federatie werd het me afgeraden. Ik had al deelgenomen aan het EK scholieren en ik ben nog jong. Een WK in het verre Colombia zou misschien net iets te veel van het goede zijn”, licht ze haar keuze toe. “Ik vind het ergens wel jammer, maar ik begrijp de redenering wel. Ik wil ook geen risico’s nemen en het is een hele onderneming.”

