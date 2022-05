Laura Van Den Brande haalt limiet voor WK juniores op de 7-kamp

Laura Van Den Brande realiseerde in het Griekse Naxos de beste zevenkamp uit haar carrière. Dankzij drie persoonlijke records klom ze met 5307 punten nipt boven de limiet van 5300 punten voor het WK U20 in Cali (1-6 augustus). Een fantastisch vervroegd verjaardagsgeschenk voor de atlete uit Hingene die maandag 18 kaarsjes mocht uitblazen.

Met sterke prestaties op de 100 horden (14.40) en het hoog (1m73) zette Laura Van Den Brande de toon. Na een mindere beurt in het kogel (11m09) herpakte ze zich met een record op de 200m van 25.74. Op de tweede dag pakte ze uit met 5m45 in het ver en 36m90 in het speer. Met nog één proef, de 800m, voor de boeg lag ze op schema.

“Het was nog spannend voor de 800m”, beschreef ze het beslissende moment. “Mijn persoonlijk record was 2.24.30. Om de limiet te halen moest ik onder de 2.24 lopen. Ik wist dus dat ik mijn record moest verbeteren. Gelukkig zat ik in een ideale reeks. Ik kon aanpikken, volgen en sterk finishen.” 2.23.38 klokte ze. Haar WKU20-limiet was een feit met een totaalscore van 5307 punten. “Over het algemeen is de meerkamp heel goed verlopen. Behalve het kogelstoten dan. Daarover was ik een beetje teleurgesteld. Maar de andere zes proeven zijn heel goed gegaan.”

Ze overtrof haar stoutste verwachtingen. “Ik had in gedachten dat wanneer alles perfect zou zijn, het in theorie mogelijk was. Maar hoe vaak gebeurd het dat in een meerkamp alles meezit? Daarom had ik niet gedacht dat het zou lukken. Ik wilde gewoon zo dicht mogelijk bij de limiet komen. Dat ik 5300 punten zou pakken, had ik niet verwacht. In totaal heb ik vier persoonlijke records verbeterd: op de 200m, de 800m en in het speerwerpen, en op de zevenkamp zelf uiteraard.”

Meerkampproject

Haar keuze voor Naxos bleek een goeie zet. “Vooral het goede weer hielp enorm”, stipt ze aan. “Ik merk dat ik veel beter presteer in mooi en warm weer. Ik had ook net een geslaagde trainingsstage afgerond in Cyprus. Ik stond echt klaar om een goeie meerkamp te doen en het is er volledig uitgekomen.” Laura Van Den Brande stapte mee in het ambitieuze meerkampproject van de VAL. “Ik ben heel blij dat ik in het meerkampproject zit. Het feit ik met goeie coaches kan werken en begeleiding krijg van kinesisten betekent echt een meerwaarde. Die steun helpt me enorm.”