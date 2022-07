Laura Puype (U19) en Fleur Van De Vyver (U17) beste Oost-Vlamingen in open provinciaal kampioenschap

Laura Puype (junioren) en Fleur Van De Vyver (nieuwelingen) zijn de nieuwe Oost-Vlaamse kampioenen bij de meisjes jeugd. In een open wedstrijd in het kasteeldorp Laarne werden ze respectievelijk derde en zesde. De Nederlandse Britt De Grave schreef in een sprint de koers op haar naam.

Zonder Jade Linthoudt, Febe Jooris, Cléo Kiekens, Xaydee Van Sinaey en Belgisch kampioene Hélène Hesters was het provinciaal kampioenschap voor meisjes junioren zaterdag in Laarne onthoofd. De eerste vier werden voor de Europese wegkampioenschappen in Anadia geselecteerd, Hesters is in volle voorbereiding op het EK-piste volgende week in dezelfde Portugese stad. Veel gebeurde niet in een wedstrijd met 57 deelnemers. Het draaide uit op een sprint die door Britt De Grave gewonnen werd voor de Limburgse Anna Vanderaerden en Laura Puype. Zij mocht de Oost-Vlaamse trui aantrekken.

Puype redt seizoen

“Deze titel pakken: dat was voor de start van dit PK mijn enige doel”, gaf de tweedejaarsjuniore uit Knesselare toe. “Ik heb geen koers gemaakt, ik rekende op mijn sprint. Omdat heel wat Oost-Vlaamse meisjes geselecteerd zijn voor de Europese kampioenschappen besefte ik dat ik deze trui kon pakken. Voor mij is dit het hoogtepunt van het seizoen. Op het BK in Moorslede kende ik pech, daar heb ik mijn kansen niet kunnen verdedigen. Deze Oost-Vlaamse titel maakt mijn seizoen goed. Nu rijd ik nog de Vermarc Tweedaagse, dan ga ik er even tussenuit, vanaf augustus ga ik weer voluit. Ben blij dat ik de rest van het jaar in deze provinciale trui kan koersen.”

Van De Vyver verrast

Drie plaatsen verder eindigde Fleur Van De Vyver, na Belgisch kampioene Ella Heremans tweede nieuwelinge, maar eerste Oost-Vlaamse. De renster uit Schelderode, actief bij het WAC Team, hoorde vooraf niet tot de favorietes. “Dat waren Auke De Buysser en Shanyl De Schoesitter”, verduidelijkte Van De Vyver. “In tegenstelling tot Auke heb ik me niet met de tussenspurten gemoeid. Wat niet wegneemt dat ik bij elke doortocht op de kasseien aan de aankomstlijn vooraan zat. Met deze titel ben ik ontzettend blij. Dit had ik nooit verwacht. Ik combineer de weg met mountainbiken en veldrijden, maar crossen is mijn hoofdbezigheid.”