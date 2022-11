Laura Overwater en Asterix Avo staan in halve finale: “We hebben de belangrijke momenten gepakt, dit is echt mooi”

Want een plaats in de halve finale van de Belgische beker stond op het spel. De apotheose in het Antwerpse Sportpaleis zou dichterbij komen als de klip van deze kwartfinale kon omzeild worden. “Dit was zo spannend en zo zenuwslopend”, getuigt de verbouwereerde Laura Overwater na de 2-3 overwinning van Asterix Avo. “We hebben de belangrijke momenten gepakt. We staan in de halve finale van de Belgische beker. Dit is echt mooi.”

Het was alles of niets

“Ik heb nog nooit in het Sportpaleis gestaan”, vertelt de Nederlandse middenspeelster. “We zijn er nog niet. We hebben wel met Asterix Avo voortgebouwd op het punt waar we vorig seizoen geëindigd zijn. Dit is wat we op dit moment kunnen. Nu komt het erop aan om dezelfde mentaliteit te tonen in december, tijdens volgende bekerronde tegen Leuven. Dan gaat het om twee wedstrijden, heen- en terug. Dat is - wat beleving en stress betreft - totaal anders tegenover deze kwartfinale. Tegen Oudegem ging het om een rechtstreekse uitschakeling. Daarom was de gedrevenheid zo groot. Het was alles of niets.”

“Het matchplan en de taken werden erg gedisciplineerd uitgevoerd”, bevestigt Laura Overwater. “We hebben de kansen gegrepen en de bloedstollende omstandigheden overleefd. Dit was echt een thriller.”

“Elke situatie zorgde voor een rood alarmsignaal”, vult coach Vansnick aan. “We hebben met een groot hart gespeeld. Het volstond niet alleen om goed te serveren. Er moest ook sterk verdedigd worden en dat vergaten we in de openingsset. Wat het team daarna liet zien, is echt knap. Maar ook het antwoord van Oudegem in de derde set was buitengewoon. Dat je dan de halve finale met het kleinste verschil kunt bereiken, doet enorm veel deugd.”

