Laura Meynckens (LVL Genk) na de nederlaag tegen Oudegem: “We hebben onze kansen om te winnen niet benut”

Volleybal Liga AEen week na de vijfsetter tegen kampioen Gent, stond er voor LVL Genk opnieuw een topper op het programma. De Trixxo-vrouwen namen het in eigen huis op tegen Oudegem. Een nieuwe stunt zat er niet in, want Oudegem won met 1-3. Nochtans hadden de Genkse meiden ook kansen. “Zelfs om te winnen, maar we hebben die niet benut. Dat hoort helaas bij het groeiproces van een jonge ploeg”, reageert Laura Meynckens.

Geen punten voor Genk dat gehoopt had om de prestatie tegen Gent kracht bij te zetten. “Voor mij is de wedstrijd tegen Oudegem een topper. Niet alleen omdat die ploeg op de derde plaats staat, maar vooral omdat wij als nummer vier in de arena treden”, gaf LVL-coach Julien Van De Vyver vooraf mee. “Ik verwacht dat mijn ploeg er voor 100 procent voor zal gaan, maar ik verwacht geen wonderen. We zijn nog altijd in opbouw en dan zijn punten tegen sterkere teams een mooie opsteker.”

Punt vergooid

De woorden van de Genkse T1 waren niet in dovemansoren gevallen, want de thuisploeg zette stevig aan. Onder meer de Griekse Aristea Tontai en Laura Meynckens tekenden voor een op papier comfortabele 22-18-voorsprong in de eerste set,. Die volstond niet, want de bezoekers namen nog gretig over. “We hebben in die eerste beurt onze kansen niet benut. Daar hebben we minstens één punt vergooid”, zegt Laura Meynckens.

Ook in set twee leek een vroege Genkse voorsprong niet stand te houden, maar deze keer gaven de Limburgse vrouwen wel thuis.

Leren uit fouten

“Daarna liepen we achter de feiten aan. Pakken we de eerste set, dan hadden we een ander scenario gekregen. De 1-3-nederlaag lijkt zwaar, maar eigenlijk was Oudegem niet veel beter. De tegenstander heeft optimaal gebruik gemaakt van fouten bij ons terwijl wij vergeten zijn om het af te maken. Jammer en we zullen nog maar eens moeten leren uit onze fouten. We hebben mooie dingen laten zien, laat dat ook een belangrijke conclusie zijn.”

LVL geniet volgend weekend van een vrije speeldag. Op 10 december staat de thuismatch tegen Oostende op het programma. De kustploeg was meer dan eens het zwarte schaap voor Genk. Dit seizoen nog wipte Oostende de Genkenaars uit de beker. “”Opnieuw een interessante wedstrijd met inderdaad ruimte voor revanche. Al hoop ik gewoon dat we drie punten pakken.”

