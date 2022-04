Laura Meynckens en LVL staan op één zege van de landstitel: “Geloof is alleen nog groter geworden”

Mentale slagkracht

“We zijn de competitie gestart met de ambitie top 4", zegt Laura Meynckens. “Dat leek een logisch doel en binnen die top 4 is er veel mogelijk. Intussen groeide het geloof in eigen kunnen. Ja, de technische staf heeft er heel vaak op gehamerd en het is nog waar ook. Vooral de twee overwinningen op het veld van Asterix hebben voor een grote portie mentale slagkracht gezorgd. En ja, nu staan we op één zege van de landstitel. Ongelooflijk toch. Neen, ik moet me daarvoor niet in de arm knijpen, maar ik heb de wedstrijd van zaterdag toch nog een paar keer in mijn hoofd laten afspelen. Met een gelukzalige glimlach.”

Druk ligt bij Gent

Genk krijgt nu twee kansen om de eerste landstitel te pakken. Telkens in Edugo Arena in Oostakker, op een boogscheut van de befaamde Mariagrot. Of de thuisploeg er de komende dagen kaarsjes laat branden, is niet geweten, maar de druk ligt alvast bij de Oost-Vlamingen. “Klopt, het is van te moeten (lacht). Wij kunnen de druk nog even afhouden, maar ik hoop toch dat we kunnen profiteren van de situatie bij Gent. Trouwens, waarom zouden we een kans laten liggen om al meteen de tweede winst te pakken?”