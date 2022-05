Laura Heyrman is verkozen tot beste Belgische volleybalster in het buitenland: “Spelen bij Eszacibasi is een echte droom”

VolleybalZe volleybalde reeds in België bij Asterix Kieldrecht, in Duitsland bij Dresden, in Italië bij Modena en Monza, in Japan met Hitachi Rivale. Dit seizoen maakte Laura Heyrman haar droom waar, want ze mocht, tussen echte wereldsterren, haar talent als middenspeelster tonen bij Eczacıbaşı Dynavit in Turkije. Laura Heyrman eindigde derde met haar team in de sterke Turkse competitie, maar ze won ook de hoogstaande Europese CEV Cup.

Dan is het helemaal niet zo verwonderlijk wanneer de 29-jarige volleybalster vorige maandag naar het podium geroepen werd als beste Belgische speelster in het buitenland. “Toch duurde het een tijdje eer we met onze Turkse ploeg gevonden hadden wat onze kracht was”, verklaart de middenaanvalster fier. “Eczacıbaşı uit Istanboel is een grote club met een indrukwekkend palmares.”

Dankbare mentaliteit

“Winnen is daar een traditie”, legt Laura Heyrman uit. “De eindoverwinning van de Europese beker van de CEV was zeer belangrijk. Dat voelde je aan alles binnen de vereniging. Iedereen was zo blij met het hernieuwen van de vroegere successen. Ik was echt verbaasd dat zelfs zo’n grote club zo intens kan genieten. We hebben met onze derde plaats in de Turkse Volleyballiga een plaats in de Champions League veroverd. Dat was alweer een reden voor een feestje en voor nieuwe blijdschap. Het is echt een hele eer om voor zo’n traditieclub te spelen.”

“Voor mij was het feitelijk ongelooflijk dat ik - als gewoon meisje uit België - zo hartelijk werd opgevangen door al die toppers in het volleybal”, vertelt de volleybalster uit Temse. “Het gevoel dat ze je daar geven, dat je bij hen hoort en hen ook helpt winnen, is onbeschrijfelijk. Het is moeilijk te vergelijken met Italië. Daar heb ik ook fantastische herinneringen. Maar in Turkije toont iedereen zoveel appreciatie wat men voor elkaar doet. Spelverdeelster Ognjenovic en hoofdaanvalster Boskovic, beide uit Servië, zijn voor mij als mens en als volleybalster de meest professionele atleten waarmee ik ooit heb samen gespeeld. De steun die ze jou geven, is enorm. Ik ben zeer blij dat ik nog een jaar met hen kan volleyballen. Mijn wensdroom is uitgekomen.”

