Laura De Neve (RSCA Women) voor bekerfinale tegen Standard: “We willen absoluut die dubbel pakken”

De bekercompetitie werd de voorbije twee seizoenen door corona vroegtijdig afgebroken. De vrouwen van RSCA waren toen met Patrick Wachel als trainer telkens in de running voor bekerwinst.

“We zullen het nooit weten, maar misschien hadden we de voorbije twee seizoenen als eens kunnen proeven van hoe een dubbel pakken smaakt. Corona gooide echter roet in het eten. Zaterdagavond krijgen we eindelijk de kans om voor iets uniek te zorgen. Als ik me goed herinner, is het van 2013 geleden dat we nog eens de Belgische beker met Anderlecht hebben gewonnen. Dat lijkt wel een eeuwigheid. Ik herinner me nog heel goed dat we tegen het een reeks lager spelende Sinaai verlengingen nodig hadden om te zegevieren”, doet Laura De Neve, die aan haar dertiende seizoen bezig is bij RSCA Women, haar verhaal.

Anderlecht start als favoriet aan deze bekerfinale.

“In de reguliere competitie en in de play-offs hebben we drie keer gewonnen van Standard, maar gingen we ook één keer de boot in. Op papier worden we niet onterecht tot favoriet gebombardeerd, daar moeten we niet flauw over doen of vals bescheiden over zijn. Maar we zouden een kolossale fout maken door de Luikse ploeg te onderschatten. Dat gaan we dan ook niet doen. We kennen hun sterke punten, maar weten ook waar er mogelijkheden liggen om toe te slaan. Iedereen is alvast gebrand om die beker te pakken, want het gebeurt niet vaak in een carrière dat je de dubbel kan pakken. Voor coach Johan Walem zou het tevens een mooi afscheid zijn.”

Britt Vanhamel hangt schoenen aan de haak

Op haar zeventwintigste is de centrale verdedigster één van de ouderdomsdekens bij RSCA Women. Maar aan uitbollen denkt ze nog zeker niet. Voor Britt Vanhamel is de bekerclash tegen Standard wel haar laatste wedstrijd, want zij hangt de schoenen aan de haak.

“Ik wil nog graag twee seizoenen doorgaan”, geeft De Neve aan. “En daarna wil ik graag in het voetbalwereldje blijven. Na de bekerwedstrijd gaat al mijn focus naar het EK in Engeland, want daar willen we met de Red Flames een goed figuur slaan.”