Laura De Neve opent met RSCA Women competitie tegen E. Aalst: “Vertrek Tessa Wullaert collectief opvangen”

Gelukkig bleef ongeveer de helft van de ploeg, waaronder kapitein Laure De Neve. “Het is moeilijk in te schatten of we sterker uit de transferperiode zijn gekomen”, zegt ze. “Feit is wel dat we Tessa Wullaert collectief zullen moeten opvangen. Er zal minder gespeeld worden in functie van één of twee bepalende figuren. Aan onze nieuwe trainer Dave Mattheus de uitdaging om hiervoor oplossingen uit te dokteren”, lacht de centrale verdedigster uit Denderleeuw. “Je ziet aan onze nieuwe coach dat hij al lang in het vrouwenvoetbal zit. Hij is heel open, transparant en toegankelijk.”