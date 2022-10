Laura De Neve bekert met RSCA Women op rivaal Standard: “We moeten veel scherper verdedigen”

“Zo lang we meer doelpunten maken dan dat we er binnen krijgen, is er in principe geen vrouw over boord”, stelt Laura De Neve. “Het is echter wel een teken aan de wand. We moeten gewoon veel scherper verdedigen. Tegen Zulte-Waregem scoorden we in de eerste helft nog vrij vlot, maar na de rust wilde het niet meer lukken. We hebben nochtans voldoende kansen gekregen om minstens twee keer zo veel te scoren dan onze drie doelpunten. Onze efficiëntie in de afwerking moet naar omhoog en defensief moeten we heel de match geconcentreerd zijn”, is de centraal verdedigster ook kritisch voor zichzelf.