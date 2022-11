Laura Claes en Haasrode Leuven ontvangen Tchalou: “We zullen vooral slim moeten spelen en ook geduldig zijn in de rally’s”

Volleybal Liga AHaasrode Leuven wist dit seizoen in de competitie nog niet te winnen en hoopt daar snel verandering in te brengen. Zaterdagnamiddag krijgen de Leuvenaren Tchalou over de vloer.

Volledig scherm Laura Claes: "We wisten op voorhand dat het geen makkelijk seizoen zou worden voor ons team." © Jorghé Van Hecke

VH Leuven verloor afgelopen zaterdag met 3-0 van Jaraco LVL Genk. “Ik denk dat we in onze wedstrijd tegen LVL een paar steken lieten vallen”, zegt Laura Claes. “Op allerlei vlakken werden heel wat fouten gemaakt. We hadden moeite om onze receptie goed bij onze setter te krijgen en we konden het vaak ook niet afwerken in aanval.”

“Naar de volgende match toe zal dit een stukje beter moeten. De teamsfeer zit wel nog steeds goed en we blijven hard werken om het beste uit onze ploeg naar boven te halen. Maar we wisten op voorhand dat het geen makkelijk seizoen zou worden voor ons team.”

Eigen sterktes

“Ik verwacht dat het geen makkelijke wedstrijd wordt. We hebben in de voorbereiding al eens tegen Tchalou gespeeld en weten dus wel waar we ons aan kunnen verwachten. Het is een team met veel lengte, sterk in receptie. En ze recupereren nog veel ballen via hun verdediging. Dat laatste is iets wat Waalse ploegen wel typeert.”

“Aan de andere kant hebben wij wel het thuisvoordeel en vind ik ook dat we moeten uitgaan van onze eigen sterktes. Wanneer we vrij spelen en wanneer iedereen scherp is, geloof ik wel dat we iets tegen hen kunnen doen. We zullen vooral slim moeten spelen en ook geduldig zijn in de rally’s.”

Alles op alles

“Op zich is het zo dat er voor ons niks moet, maar voor een thuispubliek zou het natuurlijk leuk zijn om bijvoorbeeld al een punt te kunnen pakken. Een overwinning zou helemaal mooi zijn en natuurlijk gaan we alles op alles zetten. We hopen het hen moeilijk te kunnen maken en ervoor te zorgen dat ze niet in hun spel komen. We kijken als team erg uit naar deze match, die ook nog gevolgd wordt door de wedstrijd van ons mannenteam in de avond.”

“Of ik hoop dat er veel supporters op de afspraak zijn? Ja toch wel, het zou leuk zijn als er veel mensen zijn om ons aan te moedigen. We zijn een ploeg die hier veel nood aan heeft. Ambiance en enthousiasme hebben ons al meermaals geholpen. We hopen dat we onze supporters een spannende match kunnen bezorgen”, besluit Claes.

