Lauden Hugelier (Club Roeselare): “Drukke week gestart met broodnodige zege”

Bij de Rodenbachjongens is de ervaren Lauden Hugelier, woonachtig in Izegem en zelfstandig kinesist, één van de nieuwkomers dit seizoen. “Ik heb een recent voetvalverleden bij SC Menen, Gullegem, Westhoek en FC Izegem”, zegt de 32-jarige centrale middenvelder. “Aangezien SC Menen de nationale activiteiten voor bekeken hield, was het voor mij uitkijken naar een nieuwe club. Ik koos voor het gezellige Club Roeselare: een club dicht bij huis en met de nodige ambities. De laatste weken waren we wat minder bezig en konden we die ambities niet waarmaken. Met een twee op negen hadden we dan ook in de stand wat terrein verloren en moesten we ons toch snel herpakken.”

Broodnodige zege tegen hekkensluiter

“Vandaar dat we een zege meer dan nodig hadden om onze positie te verbeteren en om ons vertrouwen terug te winnen. Op het veld van SV Loppem klaarden we dan ook de klus. Een verdiende 2-4-zege, maar winnen tegen een rodelantaarndrager is nog altijd geen evidentie. Het werd geen gemakkelijke wedstrijd, maar finaal wonnen we oververdiend. Heel ons team heeft zich negentig minuten lang honderd procent gegeven en dus was een feestje ‘s avonds bij één van de sponsors wel best aangenaam.”

Drukke week

“Het wordt deze week een heel drukke week met liefst drie matchen in zeven dagen. Woensdag moeten we immers opnieuw de veters aanbinden voor de uitmatch op Houthulst. Enkele weken geleden eindigde dit duel op 2-2, maar Houthulst diende klacht in. Eén van onze spelers kreeg immers twee keer geel, maar de ref vergat hem uit te sluiten. Een scheidsrechterlijke dwaling dus! Houthulst wilde absoluut die match opnieuw spelen en dus zullen we ons dubbel en dik plooien dat ze in plaats van één puntje er nul punten aan overhouden. We zijn in elk geval extra gemotiveerd om woensdag deze derby te herspelen. Komende zondag komt Dosko Kanegem dan bij ons op bezoek. Ideaal dus om deze week onze ranking wat aan te scherpen.”