Late strafschop tegen Hoogstraten kost Rabbi Mwenda en Rupel Boom eerste zege (1-1): “Ondanks ontgoocheling nieuwe stap in de goede richting”

Zo groot de euforie was na het gelijkspel bij Patro Eisden vorige week, zo groot was de ontgoocheling nu in het Boomse kamp. Niet in het minst omdat de fout die de strafschop inluidde net zo goed in het voordeel van de thuisploeg kon gefloten worden. ‘Slachtoffer’ Meeuwis leek de trekfout immers zelf te maken op Verkerken.

“Zelf zag ik het niet zo goed vanop de bank, maar Brice (Verkerken red.) zei net hetzelfde in de kleedkamer”, zegt Rabbi Mwenda. “Dat is natuurlijk zonde, maar we moeten er niet te lang over treuren. Op basis van de tweede helft verdienden we de overwinning en dus zijn er voldoende elementen om weer positief over te zijn.”

Durf

“Het verschil tussen de eerste en tweede helft? Voor rust kozen we ervoor om opnieuw een laag blok neer te zetten. Dat werkte goed in Patro en dus hoopten we nu op eenzelfde manier gevaar te creëren. Alleen kwam dat er niet uit, want we voetbalden te weinig op momenten dat we de bal hadden. Te weinig durf? (denkt na) Ja en neen. Als je de tweede helft ziet, vraag je je af waarom we niet meteen vanuit onze eigen sterkte voetbalden. Maar het is ook niet onlogisch dat we na Patro opnieuw voor stabiliteit gingen en de focus vooral op strijd lag.”

Elan

‘Na de rust kwamen we hoe dan ook met meer voetballende intenties uit de kleedkamer en dat leverde heel wat mogelijkheden op. We scoorden de 1-0 en gingen daarna gewoon op ons elan door. Dan is het alleen jammer dat die tweede goal niet viel. Of ik een vrije trap specialist ben? Ik scoorde al wel vaker op die manier in het verleden. Het resultaat van veel oefenen. (lacht) Ach, hopelijk volgen er nog, want we verlangen echt naar die eerste overwinning. Die hebben we nodig om helemaal gelanceerd te worden.”

“Maar deze wedstrijd was, ondanks de late ontgoocheling, wat mij betreft opnieuw een stap in de goede richting. In het begin van het seizoen kwamen we moeilijk tot kansen en daar kwam de voorbije wedstrijden verandering in. Het is een kwestie van tijd vooraleer we echt beloond worden. Hopelijk kan dat dan volgende week op bezoek bij de beloften van AA Gent. Geen makkelijke opdracht, maar in deze reeks kan iedereen van iedereen winnen.”

Rupel Boom - Hoogstraten VV 1-1

Rupel Boom: Vits, Neral, Vervoort (90' Thiel), Verkerken, Medelinskas, Mmaee (46' Gadji), Lukebakio, Thuys, Mwenda (Traoré), Aydouni, Bliek.

Hoogstraten: Kustermans, Van Dooren, Vermeeren, Odimboleko-Owandjilonge (77' Budts), Fall (72' Lauwers), Bevers, Hoffman (90' Jorge Almeida), Havermans, Verheyen, Meeuwis, Tilburgs.

Doelpunten: 60' Mwenda (1-0), 89' Meeuwis (1-1, pen.).

Geel: Aydouni, Fall, Verkerken, Hoffman.