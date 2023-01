Laszlo De Paepe en Haasrode Leuven trekken naar Menen: “Het zal een zware wedstrijd worden”

Haasrode Leuven ging afgelopen zaterdag toch verrassend met 3-2 de boot in op bezoek bij Achel. Veel tijd om de rug te rechten, is er niet. Met Menen wacht er dit weekend namelijk al een nieuwe moeilijke klus.

Achel begon sterk en wist set één en twee binnen te halen. “In de eerste set speelde Achel gewoon heel goed”, is Laszlo De Paepe meteen duidelijk in zijn analyse. “Hun opposite scoorde alles en we konden hem niet stoppen.”

“In set twee namen wij de set meer in handen, maar naar het einde van de set maakten we te veel fouten en gaven we het uit handen. Nadien wonnen we set drie en vier vrij vlot. En set vijf is dan een kop of muntsituatie waarbij de set in hun voordeel kantelde.”

“Een nederlaag die we niet ingecalculeerd hadden? Neen, zeker niet. We gingen ervan uit daar de drie punten te halen. De komende periode wordt zwaar. We spelen nog vier uitwedstrijden van onze vijf resterende competitiewedstrijden, dus we moeten elke wedstrijd aan de bak.”

Pijnlijk

De verklaring voor de nederlaag tegen Achel is volgens De Paepe niet te zoeken bij onderschatting. “Zeker geen onderschatting, onze foutenlast die voornamelijk in set twee te hoog was, is de voornaamste reden. Het was sowieso wel een nederlaag die even binnenkwam. Een pijnlijke nederlaag.”

“De klik is zeker al gemaakt. We hebben niet veel tijd om ermee in te zitten, want de volgende belangrijke wedstrijd is er zaterdag alweer.” Haasrode Leuven trekt dan naar Menen. “Het zal een zware wedstrijd worden. In Menen spelen is nooit gemakkelijk.”

Voorsprong

“Wij willen graag winnen om onze voorsprong (drie punten, red.) te behouden en uit te breiden. Menen zal willen winnen om op gelijke hoogte met ons te komen, dus er zal die wedstrijd stevig gevochten worden. We werken volop naar de wedstrijd toe.”

“Of ik tevreden ben van mijn vormpeil? Ja, ik ben momenteel wel tevreden over mijn laatste wedstrijden. Hopelijk kan ik dit verder zetten. Mijn doelstellingen? Ik denk vooral aan de ploeg, het blijft een ploegsport natuurlijk. Daarin wil ik sowieso mijn steentje zoveel mogelijk, overal waar ik kan, bijdragen”, besluit De Paepe.