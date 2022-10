Laszlo De Paepe en Haasrode Leuven gaan zwaar onderuit tegen Gent: “Ik probeer nu vooral mijn hoofd leeg te maken”

lotto volley leagueWeerwerk in set 1 en 2 kon Haasrode Leuven woensdagavond nog bieden tegen Gent, maar meer ook niet. De Leuvenaren gingen in beide sets in moneytime onderuit en moesten dan ook de derde set laten gaan. Veel tijd om te bekomen is er niet, want zaterdag wacht met Aalst een nieuwe zware klus in de Beker van België.