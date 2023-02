Lastige trip voor Daniel Schmidt en STVV: “We gaan naar Anderlecht om ons vel duur te verkopen”

“De wedstrijden tegen Anderlecht zijn altijd speciaal”, stelt de Japanse doelman Daniel Schmidt, bezig aan een sterk seizoen. “Spelen in een sfeervol Lotto Park is leuk, maar we gaan naar Anderlecht om ons vel duur te verkopen.”

“Al zullen we scherper in de aanval moeten zijn dan tegen KV Kortrijk”, beseft het betrouwbare sluitstuk dat vorige vrijdag 31 kaarsjes mocht uitblazen. “Het werd een krappe overwinning. Als we eerlijk moeten zijn, was een puntendeling meer op zijn plaats geweest. Gelukkig had ik een knappe redding in huis op een loeier van Kadri. Ook bij de strafschopfases zat het allemaal mee. Ach, we mogen ook eens Dame Fortuna aan onze zijde hebben. Dit seizoen verloren we enkele keren op een ongelukkige en onverdiende manier.”

Sleutelwedstrijd

“We kunnen Anderlecht een flinke dreun verkopen als we in het Lotto Park gaan winnen. Overigens, er staat nog een rekening open, want de Brusselaars kwamen ons in eigen huis met ruime cijfers verslaan. We hadden toen niks in de pap te brokken. Iedereen bij ons is uit op revanche. Ik moet je natuurlijk niet vertellen dat dit een sleutelwedstrijd kan zijn in de strijd voor de Europe Play-Offs. We staan op een gedeelde zevende plaats samen met Westerlo. Cercle Brugge volgt op één puntje en Anderlecht telt reeds vier punten minder dan STVV. Het is van moeten voor paars-wit. Wij gaan alleszins opnieuw opteren voor een stevige organisatie en trachten op tegenaanval te scoren.”

Toekomst

“Of ik volgend seizoen nog bij STVV speel? Ik ben sinds 2019 bij de Kanaries en zit aan de kaap van honderd wedstrijden. Dit is een fantastische club, maar voor mij is het hoog tijd om die stap hogerop te zetten. Het is misschien wel nu of nooit hé. Ik zat bij de Japanse selectie op het WK en speel al die jaren hier in Sint-Truiden toch op een sterk niveau. Er zijn nog geen contacten en ik kan niet meer doen dan blijven sterk presteren. Ik wil graag naar een mooie Europese club met ambities. Of dat nu in Duitsland, Engeland, Italië of Spanje is maakt voor mij geen verschil.”

