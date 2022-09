Last minute aanwinsten Challouk en De Sart (RWDM) enorm ambitieus: “Deze mooie club hoort thuis in 1A”

voetbal - challenger pro leagueHet razend ambitieuze RWDM, dat met een vijf op twaalf het nieuwe seizoen niet al te best is gestart, heeft op de laatste dag van de zomermercato keihard toegeslagen. Met Youssef Challouk (KV Kortrijk) en Alexis De Sart (Antwerp FC) haalde de club van voorzitter Thierry Dailly twee ervaren spelers binnen die in de Challenger Pro League het verschil moeten kunnen maken. Voorts werd met aanvaller Vinicius Lopes nog een zesde Braziliaan gehuurd van Botafogo.

Het is best een bewogen transferperiode geweest voor RWDM, één die pas in de laatste weken in een stroomversnelling is gekomen met onder meer het aantrekken van vier Braziliaanse ‘huurlingen’ van zusterclub Botafogo en twee jonge gasten van Crystal Palace. Eerder deze week werd een vijfde Braziliaan aan de kern toegevoegd en op de slotdag zelfs nog een zesde. Maar de surprises van de chef kwamen er helemaal op het einde. Voorzitter Thierry Dailly slaagde er immers in om eerst Youssef Challouk en vervolgens Alexis De Sart te overtuigen naar het Machtensstadion te komen.

Youssef Challouk speelde vorige seizoen nog bij reeksgenoot Deinze, zondag de komende tegenstander. Hij zag zijn goed seizoen bekroond worden met een transfer naar 1A-club KV Kortrijk.

“Daar kwam ik tot nu toe veel te weinig aan spelen toe”, vindt de offensieve middenvelder. “En ik ben iemand die graag op het veld staat. Toen RWDM kwam aankloppen en me vertelde over hun project, was ik snel verkocht. Ik wil deze club heel graag helpen de ambities waar te maken: RWDM naar de hoogste voetbalklasse brengen. Of ik fit ben? Ik heb de laatste weken niet zoveel wedstrijden met inzet gespeeld, maar ben conditioneel wel in orde, want ik heb mijn conditie goed onderhouden. De trainer kan alleszins op mij rekenen als hij mij nodig heeft”, stelt Challouk duidelijk.

Fanatieke fans

Ook Alexis De Sart heeft met veel goesting getekend bij RWDM

“Deze club heeft een zeer mooie en ambitieus project waarin ik me volledig kan terugvinden. Het wordt een mooie, maar tevens spannende uitdaging om deze historisch club naar het hoogste voetbalniveau in België te brengen. Voor mij is het belangrijk om terug op dat veld te staan, matchen met inzet te spelen. En ‘last but not least’ werd mijn keuze voor deze club beïnvloed door haar supporters. Die zijn zo fanatiek en talrijk dat ik er naar uitkijk om voor hen te kunnen voetballen. Ze kunnen alvast op mij rekenen.”

Challouk en De Sart zijn speelgerechtigd op Deinze. Door de vele nieuwkomers van Botafogo en Crystal worden de plaatsjes bijzonder duur. Trainer Euvrard wacht de grote uitdaging om er een geoliede machine van te maken. Vanaf nu zijn er geen excuses meer.