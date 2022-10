Lasse Vigen (Zulte Waregem): “Het wordt weer ‘do or die’ tegen Standard, maar ons elan is niet gebroken”

voetbal jupiler pro leagueZulte Waregem incasseerde vorige zondagavond een fikse dreun aan de kust. De late winninggoal van David Atanga voor KV Oostende kwam Essevee duur te staan. Dat puntenverlies moet komende zaterdag alweer worden goedgemaakt, maar tegenstander Standard surft ondertussen wel weer op de golven van het succes. “Elke wedstrijd is het voor ons do or die ”, beseft Lasse Vigen.

De Deense middenvelder kreeg van Mbaye Leye verrassend een basisplaats toen Zulte Waregem voor de Zuid-West-Vlaamse burenstrijd op overlevingstocht ging naar Kortrijk. Hij hielp de zege uit het Guldensporenstadion wegslepen en had ook een groot aandeel in de daaropvolgende winst tegen Anderlecht. De terugkeer van Vigen in het elftal raakte wat ondergesneeuwd door die van Zinho Gano, met diens winnende treffers. Ook op KV Oostende mocht Vigen dus opnieuw starten.

“Het is bijzonder spijtig dat wij geen vervolg konden breien aan ons reeksje overwinningen”, bedenkt de Deen. “Want tijdens de tweede helft in Oostende leken wij echt wel bij machte om het laken naar ons toe te trekken. Eén scherpe tegenaanval heeft ons genekt, daar deden we het niet goed genoeg. Doodjammer. Neen, ik ben niet bevreesd dat de nederlaag ons elan na die zes op zes nu zal breken. Wij weten dat het een heel seizoen strijden zal zijn voor ons. Elke week is het opnieuw do or die. En dat zal dus tegen Standard niet anders zijn.”

Knop omdraaien

Voor doelman Louis Bostyn was het in Oostende vreselijk balen geweest. De sluitpost werd amper aan de tand gevoeld door de thuisploeg, maar moest er zich toch twee keer gewonnen geven.

“Twee vermijdbare doelpunten hebben ons weer eens de das omgedaan”, sakkert hij. “Terwijl het voor ons echt een perfecte week had kunnen zijn. Zelfs bij een gelijkspel in Oostende was een 7 op 9 nog altijd een fantastische balans geweest. Onze prestatie in de Diaz Arena was bovendien best behoorlijk, vond ik. Om dan helemaal op het eind toch weer het deksel op de neus te krijgen, voelde vreselijk onrechtvaardig aan. Maar goed, zo zit voetbal nu eenmaal in elkaar. Je kan in een situatie als de onze maar één ding doen, en dat is proberen zo snel mogelijk de knop weer om te draaien.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League