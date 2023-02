Lars Zoete en Nieuwpoort triomferen in kustderby tegen Middelkerke: “We denken nu veel meer na over het collectief”

“In het openingskwartier speelden de bezoekers met veel lef, inzet en loopvermogen, maar we wisten dat hun verzet zou afzwakken”, steekt Lars Zoete van wal. “Vervolgens wisten we op de juiste momenten toe te slaan en na een halfuur spelen drie keer op rij kort na elkaar te scoren. In de kleedkamer maanden we elkaar aan om scherp te blijven na de rust, want in de heenronde gaven we enkele keren op die manier een voorsprong uit handen. Deze keer speelden we echter de wedstrijd volwassen uit.”

Nieuwpoort pakt zo negen op negen en blijft ongeslagen in 2023, waar het op één gelijkspel na het maximum van de punten pakte en opklom van van de zevende naar de eerste plaats in vierde provinciale A. “Onze machine loopt gesmeerd”, geeft Zoete toe. “Het verschil met voor Nieuwjaar? We dachten de eerste maanden te weinig na over het collectief. We kunnen allemaal goed voetballen in Nieuwpoort, maar we speelden te weinig als team. Nu spelen we veel meer in functie van elkaar en durven we elkaar ook in vertrouwen nemen, in plaats van te spelen als een ploeg met elf individu’s. Sinds we die klik maakten, zijn onze prestaties er enorm op vooruitgegaan.”

Titelfavoriet?

Met nog zeven matchen te gaan staat Nieuwpoort aan de leiding, maar Koksijde-Oostduinkerke en Handzame tellen slechts één punt minder. Ook Kortemark, Adinkerke en Middelkerke staan binnen een zespuntenmarge van de eerste plaats. “Wie de onderlinge confrontaties wint, zal kampioen spelen. Middelkerke speelt nog tegen alle topclubs en kan wel eens scherprechter spelen in de titelstrijd. Het wordt zaak om de concentratie niet te verliezen tegen de kleinere ploegen en boven onszelf uit te stijgen tegen de rechtstreekse concurrenten. Druk voelen we niet, want er wordt ons niets verplicht. Maar we zijn streng voor onszelf en puur sportief willen wij al spelersgroep wel promoveren of minstens de eindronde spelen.”

Een trip naar hekkensluiter Bulskamp (zondag om 15 uur) is de volgende hindernis voor Nieuwpoort. Een hapklare brok voor de leider? “Zeker niet, want op hun eigen veld waren de verschillen vaak klein, zoals afgelopen weekend nog, toen ze slechts met 1-2 verloren van Kortemark. We moeten ginds bij de les blijven en onze aandacht zeker niet laten verslappen”, besluit de flankverdediger.

