Lars Wantens speelt op carnavalszondag met Eendracht Aalst op Zelzate: “Hopelijk ‘s avonds met een zege het feestgedruis in”

Geen enkele echte Aalstenaar maakt deel uit van de selectie. De enige dit seizoen was Erembodegemnaar Zeb Van Gerven, maar die verbrak tijdens de wintermercato na onderling overleg zijn contract. Jari De Vriendt en Lars Wantens werden wel in Aalst geboren. Jari groeide op in Asse, maar voelt zich wel een Aalstenaar.

Burstenaar Lars Wantens, nu wonend in Sint-Lievens-Houtem is een echte carnavalist. Hij vindt het dan ook spijtig dat er dit jaar geen carnavalsmatch doorgaat. “Het is mijn vierde seizoen bij Eendracht en ik speelde als gevolg van de coronapandemie tot dusver slechts één carnavalsmatch”, vertelt de linksback. “Dat was een onvergetelijke ervaring, want we wonnen met 3-0 tegen Spouwen-Mopertingen (nu Belisia Bilzen) en ik maakte een mooi doelpunt. Ik was dan ook erg ontgoocheld dat er ook dit seizoen geen carnavalsmatch wordt georganiseerd. Dat is zowat het hoogtepunt van het seizoen. Ik neem aan dat het bestuur er alles aan gedaan heeft, maar geen medewerking van de bond kreeg. Zelzate beschikt bovendien niet over een degelijke verlichting, zodat er ook niet op zaterdagavond kan gevoetbald worden en we op carnavalszondag moeten spelen.”

Wantens zal bijgevolg later dan gepland naar het carnaval afzakken. “Normaal ga ik zondagnamiddag naar de stoet en duik ik nadien het feestgedruis in. Nu zal het uiteraard wat later zijn na de wedstrijd. Hopelijk kan ik carnaval vieren na een overwinning, want bij verlies zou dat wel een afknapper zijn. Of we met de ploeg naar de stad afzakken? Veel jongens zijn niet van de streek en hebben geen voeling met carnaval. In het verleden waren kapitein Falko Geenens en Jilke De Coninck wel van de partij. Ik reken erop dat ze ook nu meegaan. Veel zal uiteraard afhangen van het resultaat.”

Te veel negativisme

Het is intussen van 26 november geleden dat Eendracht nog eens won. Toch rekent de linksback erop dat het nog een mooi seizoen wordt. “Ik vind dat er te veel negativisme is rond de ploeg. We hebben een eindrondeticket beet en kunnen zeker nog iets maken ons ons seizoen. Als de geblesseerden terug zijn en we op het middenveld op de centrale as Fabris-Van Den Eynde kunnen rekenen, dan kunnen we de negatieve spiraal doorbreken. Zelf ben ik ook niet tevreden over mijn prestaties. Ik was voor Nieuwjaar een maand out met een spierblessure, geraakte niet meteen in de ploeg en kan me een slecht draaiend elftal niet meteen doorzetten. Hopelijk keert het tij zondag op Zelzate en zijn we vertrokken voor een betere reeks.”

