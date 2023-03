Lars Wantens ruilt Eendracht Aalst in voor SV Hoek: “Ik was aan een nieuwe uitdaging toe”

voetbal tweede nationale AVorig weekend tekende Lars Wantens een contract bij de Nederlandse amateurclub SV Hoek en dat nieuws sloeg bij Eendracht Aalst in als een donderslag bij heldere hemel. De Burstenaar, wonende in Sint-Lievens-Houtem, is één van de weinige clubspelers uit eigen streek, waarvan allerminst werd verwacht dat hij andere oorden zou opzoeken. “Ik was aan een nieuwe uitdaging toe”, verklaart de linksback zijn keuze.

“Ik wil bij deze voorzitter Patrick Le Juste en coach Carl De Geyseleer bedanken dat ze mijn keuze respecteren. Ik had hun akkoord nodig voor een transfer, want ze konden de optie in mijn contract lichten. De coach wilde me graag houden, maar hij begrijpt ook dat het weinig zin heeft een speler tegen te houden die rekent op een transfer. Ik word 30 jaar en ik heb het gevoel dat het nu het ideale moment is om andere lucht op te snuiven.”

“Ik heb mijn nieuwe club, die in de derde divisie speelt, een vergelijkbaar niveau met tweede amateur bij ons, enkele malen aan het werk gezien. Vooral de andere manier van voetballen spreekt me aan. Er wordt in Nederland zeer aanvallend gespeeld en de flankverdedigers kunnen er naar hartenlust hun flank afgaan, iets wat me bijzonder goed ligt. Coach Quincy Rombout kent me goed omdat we in het verleden nog tegen elkaar hebben gevoetbald en hij drong aan op mijn komst. Ik tref er met Gertjan Martens ook een ex-Aalstspeler.”

Verdere verplaatsingen

Hoewel Wantens uiteraard verdere verplaatsingen zal moeten maken, ziet hij op praktisch vlak ook een aantal voordelen. “Er wordt bij Hoek één keer minder getraind dan bij Aalst en aangezien ik een job heb in Aalter en we vaak in de richting van Zelzate moeten werken, vallen de verplaatsingen tijdens de week best mee. Er wordt bovendien op zaterdagnamiddag competitievoetbal gespeeld. Dat maakt dat ik zaterdagavond en zondag vrij ben.”

Dat neemt niet weg dat het toch wel een moeilijke keuze was, want de linksback speelde met hart en ziel voor Eendracht Aalst en maakte enkele mooie momenten mee. “Eendracht zal altijd de club van mijn hart blijven en ik zal in de toekomst dan ook nog wedstrijden bijwonen. En hoewel het de jongste weken met de ploeg wat minder goed gaat, houd ik een positief gevoel over aan vier seizoenen Eendracht Aalst. Het absolute hoogtepunt was winst in de carnavalsmatch tegen het toenmalige Spouwen-Mopertingen (nu Belisia Bilzen, red.). We wonnen met 3-0 en ik maakte een mooi doelpunt en gaf een assist.”

De hoofdbekommernis van de Burstenaar is in schoonheid afscheid nemen van zijn geliefde club. “Ik wil me de komende weken zeker nog honderd procent inzetten voor Eendracht. De doelstelling blijft de promotie naar eerste nationale bewerkstelligen en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen. Wie denkt dat ik er niet meer met mijn gedachten bij ben, kent me niet. Als de geblesseerden gerecupereerd worden, dan blijft in de eindronde alles mogelijk. En wat zou er mooier zijn dan een afscheid met een promotie.”

