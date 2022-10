Lars Wantens en Eendracht Aalst spelen tegen hun buren: “Erpe-Mere United zeker niet onderschatten”

“Ik speelde zeven jaar in de jeugd van AA Gent en zette op 17-jarige leeftijd een stap terug naar de toenmalige eersteprovincialer”, geeft de linkerflankspeler aan. “De jeugdopleiding van Gent opteerde in die tijd voor fysiek sterke spelers en ik paste niet in het plaatje omdat ik nog te tenger was. Die atletisch sterke spelers zijn intussen wel al lang gestopt. In samenspraak met mijn ouders besliste ik voorrang aan mijn studies te geven en in provinciale te voetballen. Bart De Durpel, Tom Rooms, Dries De Vis en Xavier Arnolis waren toen onder meer mijn medemaats. Dat was een fijne periode, maar ik had nog wel de ambitie om op nationaal niveau te voetballen. Er volgden transfers naar Appelterre, Lebbeke, Oudenaarde en Aalst. In die periode had ik nooit gedacht dat ik voor Eendracht zou uitkomen.”

Noeste werkers

Intussen fuseerden Racing Bambrugge en FC Mere tot Erpe-Mere United en wordt er op Steenberg gespeeld. Weet je iets meer over de nieuwe ploeg? “Ik heb ze de jongste twee weken zien spelen op Lokeren-Temse en thuis tegen de beloften van Cercle Brugge. Twee keer bood onze komende tegenstander flink weerwerk. Het is vooral een ploeg met noeste werkers die moeilijk manoeuvreerbaar is. Voorin rekent men op de klasseflitsen van routinier Rodrigo De Oliveira, met in steun de technisch vaardige nummer tien Thomas Van Der Haegen en twee snelle flankspelers. Achterin wordt op de ervaren Tommy De Kegel gerekend om de vrij jonge defensie te leiden. Het is zeker een ploeg met kwaliteit, die met slechts een punt te karig beloond werd. Ik heb er mijn medemaats voor gewaarschuwd dat we gefocust aan de aftrap moeten komen en de tegenstander in geen geval mogen onderschatten.”

Na misstappen op Olsa Brakel en de beloften van Cercle Brugge heeft Eendracht zich met drie zeges op rij herpakt. De komende weken kunnen jullie doorstoten naar de top van de klassering. “Jammer dat we bij de competitiestart gemorst hebben met de punten. Op Olsa kenden we een offday en op Cercle zat er meer in, want er werd een doelpunt van Arne Van Den Eynde onterecht afgekeurd. Nu zitten we in de positieve flow en moeten we zes punten op zes kunnen halen tegen Erpe-Mere United en op KSC Dikkelvenne. Als we daarin slagen, dan draaien we voorin de klassering mee.”

