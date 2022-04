Lars Wantens (Eendracht Aalst): “We willen de tweede plaats vasthouden”

Voetbal tweede nationale BIn zijn laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie wil Eendracht Aalst zijn fans tegen Bocholter nog eens verwennen. De Ajuinen zitten in de winningmood en zijn intussen opgerukt naar de tweede plaats. “De doelstelling is die in de resterende twee wedstrijden vast te houden”, zegt Lars Wantens.

Aan uitbollen wordt bij Eendracht Aalst absoluut niet gedacht. Dat gaf coach Carl De Geyseleer reeds aan nadat deelname aan de eindronde verzekerd was. Ook de spelersgroep wil aan het degelijk seizoen een mooi competitieslot breien. “Het voordeel is dat zowel Bocholt als City Pirates goed voetballende ploegen zijn”, gaat Wantens verder. “Daartegen komen wij het best tot ons recht. We zijn ook opgelucht dat de druk wat van de ketel kan gehaald worden. Voordien was het elke week van moeten. Een misstap in de reguliere competitie heeft nu geen gevolgen meer, al zetten we wel alles op alles voor de tweede plaats.”

Kampioen Hoogstraten was in eerste instantie van plan de licentie niet aan te vragen, maar deed het in extremis toch. De tweede plaats had de rechtstreekse promotie kunnen opleveren.

“Hoogstraten is uiteraard de verdiende kampioen, maar het is uiteraard jammer dat de tweede plaats de promotie niet oplevert. Daar is binnen de kleedkamer wel al over gepraat geweest. Nu moeten we na een zware competitie nog vol aan de bak. Toch mag dat in de huidige vorm geen probleem zijn. We gaan de komende weken de batterijen opladen en zullen er staan.”

Offensieve impulsen

Er wordt momenteel vlot gescoord, maar het is opmerkelijk dat jij de jongste weken aanvallend weinig inbreng hebt. Je offensieve impulsen worden gemist.

“Het was mijn vader en mijn oom, die de wedstrijden bijwonen, ook al opgevallen dat ik weinig mee naar voor kwam. Ze dachten dat ik in een minder goede vorm zit. We kwamen evenwel twee keer vroeg op voorsprong en coach De Geyseleer wil dat we die vasthouden door achterin in positie te blijven. Als de coach die opdracht geeft, dan moet ik me daar uiteraard aan houden. Het is de bedoeling dat we met het oog op de eindronde de wedstrijden op een volwassen manier uitspelen als we op voorsprong staan.”

