Lars Verwerft maakt opnieuw indruk: nu winst op sterrentoernooi van Brandt

De manier waarop de 19-jarige Lars Verwerft de voorbije week het sterrentoernooi van Brandt domineerde was best indrukwekkend. De speler van David Lloyd in Edegem kreeg bij zijn eerste wedstrijd – in de kwalificaties – nog het meeste tegenstand van de plaatselijke Pim Van Mele. Die Van Mele – hij won vlot het toernooi bij de mannen 2 - is dan ook niet de eerste de beste. Het feit dat Verwerft het zonder setverlies haalde (6-3, 6-4) deed al het beste vermoeden voor het vervolg van het toernooi. Op de hoofdtabel haalde de pupil van Steve Cornelissen vervolgens uit tegen Alexander Kneepkens (6-0, 6-0), Robin Vanhauwe (6-4, 6-0), Gianni Moschella (6-1, 6-1) en in finale Liam Dielen (6-2, 6-3). Het was de tweede keer dit seizoen dat Verwerft het van Dielen, lesgever in Brasschaat op Witte Duivels en Park, haalde. Eerder werd het 6-0, 6-3 op het toernooi van Lommelse. Voor Verwerft is het de derde finale en de twee toernooizege op rij. Vorige week triomfeerde hij op Zevenbergen na winst tegen Olaf De Weerdt. Verwerft kan binnenkort alvast met vertrouwen het 15.000 dollar-circuit op.