Lars Verwerft maakt met sterrenwinst indruk in Lommel: “Voorbije drie maanden keihard getraind”

De Antwerpse tennissers deden het de voorbije week voortreffelijk op het sterrentoernooi van Lommelse. Andre Megrabian en Bert Nuyts bereikten de halve finale, maar dé uitschieter was weggelegd voor Lars Verwerft. Na een ijzersterk toernooi versloeg hij in finale eerste reekshoofd Niels Cleeren.

Lars Verwerft is aangesloten bij de Edegemse David Lloyd Club en schreef twee jaar geleden nog het Antwerpse criterium bij de mannen 2 op zijn naam. Dat hij uitstekend staat te tennissen bewees hij begin dit jaar reeds met winst op het sterrentoernooi van De Jasmijn. Met zijn 95 punten – Verwerft staat nummer 359 op de Belgische ranking – moest hij op de banen van TC Lommelse in de prekwalificaties starten. Op weg naar de finale versloeg Verwerft met Mao Poels (6-3, 6-0), Zian Vanderstappen (6-2, 6-1), Liam Dielen (6-0, 6-3) en Andre Megrabian (6-1, 4-6, 6-2) vier spelers met 105 punten. De klap op de vuurpijl volgde zondag. Na verlies van de eerste set greep hij in finale de overwinning tegen Niels Cleeren (110 punten en nummer 38 van België): 6-7, 6-4, 6-1.

Goede entourage

“Vorig seizoen kwam ik vrij weinig in actie op het Belgian Circuit”, aldus de bijna 19-jarige Verwerft. “Ik moest mijn middelbaar afwerken, speelde enkele ITF-juniorentoernooien en kampte met blessures. Waaraan ik de prestaties van de voorbije maanden vooral te danken heb ? Ik ben de laatste drie maanden volle bak aan het trainen en het is vooral dankzij de mensen rondom mij dat ik een zeer degelijk niveau bereik. Dan denk ik vooral aan mijn coach Steve Cornelissen, fitness-coach Ivar Van Liempt, kiné Koen Embrechts en natuurlijk mijn ouders. Tijdens de zomerperiode speel ik zeker nog Belgian Circuit-toernooien. Ik heb me in mei ook ingeschreven in enkele 15.000 dollar-toernooien. Nu blijft het afwachten of ik op de tabel geraak en hoe ik daar dan presteer.”

Megrabian en Nuyts

Ook Andre Megrabian (TC ’t Sas) en Bert Nuyts (Herentalse) kunnen in Lommel op een knap toernooi terugblikken. Alvorens op Verwerft te stuiten versloeg Megrabian de als tweede geplaatste Gregory Vandewouwer met 6-3, 5-7, 6-2. Nuyts (95 punten) werd vorig jaar gewestelijk én nationaal criteriumkampioen bij de mannen 2 en gaat nu ook in de topreeks op dat elan voort. De speler van Herentalse pakte zeer stevig uit tegen Harold Van Raemdonck (105 punten) en Thorben Sannen (110 punten en nummer 48 van België), maar moest in halve finale tegen Niels Cleeren zijn meerdere erkennen: 6-3, 6-4.

Zowel Verwerft, Megrabian als Nuyts staan deze week in de prekwalificaties van het vijfsterrentoernooi van Alken. Verwerft bracht er zaterdagavond zijn eerste opdracht tegen Anton Willemse (Den Bremt) tot een goed einde en treft nu Lucas Nees.