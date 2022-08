Lars Vanden Heede snelste sprinter in Grote Prijs van Ingelmunster: “Hoog tijd dat ik nog eens won”

In Ingelmunster was Lars Vanden Heede (Dakwerken Crabbé-Chevigny) de eerste aanvaller. Senne Galle was de volgende. Hij kreeg snel steun van zes renners met onder meer Arne De Maere, Miguel Desmet, Storm Berton en de Nederlander Hidde Swart. Dit zevental reed circa één kwart van de wedstrijd voorop, maar werd weer gegrepen. Daarna gingen Quinten Provost, Jean-Baptiste Declercq, de Nederlander Roy Marcellis en de Nieuw-Zeelander Mathew Jamieson (Molenspurter) hun kans. Ook zij werden ingerekend, zodat deze interclub uitdraaide op een massaspurt. Lars Vanden Heede pakte uit met een verrassend sterke spurt.

De Schuyteneer nog niet top

“Ik weet dat ik zo’n sprint heb, maar ik spurt liefst na een harde koers”, aldus Vanden Heede. “Vandaar dat ik in de eerste ronde al eens testte, om de koers hard te maken want hier stonden veel snelle spurters aan de start. Ik merkte tijdens de wedstrijd dat topfavoriet Steffen De Schuyteneer na een polsbreuk en een coronabesmetting nog niet top is. Hij koerste niet zoals anders en rekende vandaag op zijn sprint. Logisch als je een tijdje out geweest bent en zoekt naar de juiste vorm. Zelf voelde ik me niet echt top. Dat de wind in de aankomstzone in het nadeel stond, was een voordeel. Ik heb liever een sprint op wattages dan op cadans.”

In 2023 naar EK en WK

Toch was Vanden Heede niet helemaal zeker dat hij de interclub won. Enkele minuten na de aankomst bevestigde de wedstrijdjury zijn overwinning. Voor de Olsenaar de eerste dit seizoen. “Het werd tijd dat ik nog eens won”, gaf Vanden Heede toe. “Mooi dat mijn eerste overwinning een interclub is. Veel kermiskoersen rijd ik niet. Bewust kies ik voor interclubs en UCI-koersen, in functie van volgend seizoen. Ik denk dat ik nog veel progressie kan maken. Mijn vetpercentage staat heel hoog. In het moderne wielrennen is het gewicht heel belangrijk. Ik denk dat ik nog vijf tot tien procent beter kan worden. Neen, aan het WK denk ik niet. Volgend jaar wil ik er op het EK in Drenthe en het WK in Glasgow wel bij zijn.”

