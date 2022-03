Lars Vanden Heede pakt rushes in Guido Reybrouck Classic en wordt in sprint met dertien zesde

WielrennenEerstejaarsjunior Lars Vanden Heede sleepte in de Guido Reybrouck Classic een nevenprijs in de wacht. Hij won het rushesklassement en werd aan de streep in een sprint met dertien zesde. Vlad Van Mechelen zegevierde.

“Eigenlijk was het mijn ambitie om in deze UCI-koers in een vlucht te zitten”, beweerde Vanden Heede. “Jammer genoeg lukte dat niet. Even was er een ontsnapping met drie. Ik had voordien al enkele keren geprobeerd, maar niemand ging mee. Toen dat trio voorop reed probeerde ik er naartoe te rijden, maar het peloton kwam meteen ook dicht. Dus drong ik niet aan. Team Cannibal had alles onder controle en dichtte het gaatje.”

Kopgroep van negen

Die drie aanvallers waren Senne Debucke uit Kalken en twee Noren. Dit drietal kon de beslissing niet forceren. Het leek erop dat een groep van circa tachtig renners aan de vier lokale ronden in en rond Damme zou beginnen. Net voor de eerste doortocht aan de streep sloegen vier renners een gaatje. Victor Hannes, de Est Frank Ragilo, de Pool Hubert Grygowski en de Brit Jude Chamberlain namen tien seconden. In de eerste van vier plaatselijke toertjes van 7,5 km werden ze door vijf achtervolgers bijgebeend. Onder hen Sil Van Daele uit Oudenaarde en Lars Vanden Heede uit Olsene. Topfavoriet Vlad Van Mechelen trok alleen in de achtervolging en naderde tot op tien seconden van de negen leiders. Pas toen drie renners bij hem aansloten kon hij de sprong in de slotronde afronden. Van Mechelen maakte het in de sprint af.

Met Waalse selectie

“In die vlucht met negen probeerde ik iedereen aan te sporen om te blijven ronddraaien”, aldus Vanden Heede. “Daar stak ik best wat energie in. Toch waren er enkele slepers bij, dat was irritant. In de sprint op de kasseien in het centrum van Damme zocht ik het wiel van Van Mechelen, maar ik kwam iets tekort. Vandaar zesde. Als eerstejaars mag ik niet klagen. Omdat het slechts een kleine moeite was graaide ik onderweg de rushes mee. Dat ik op het podium mag is mooi voor Dakwerken Crabbé, mijn nieuwe ploeg. Ik hoop dat ik zondag met de Waalse selectie Gent-Wevelgem mag rijden. Gezien ik bij een Waals team koers is dat mogelijk. Die klassieker meedoen zou tof zijn, want door corona heb ik bij de nieuwelingen de Katjeskoers geen enkele keer kunnen betwisten.”

Lees ook: meer wielrennen