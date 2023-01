Lars Van Loocke met realistische ambities naar het BK in Lokeren: “Mooi als ik zaterdag de top tien haal”

Derde in Gullegem vorige zaterdag. Lars Van Loocke liet zien dat hij klaar is voor het BK. “Ik putte veel vertrouwen uit de kerstperiode”, benadrukt de pion van Team MJ Wood. “Ik denk dat ik het op de juiste manier aanpakte. Tijdens de examenperiode bleef ik uit competitie, trainen deed ik wel. Daarna heb ik zes crossen gereden. Vorige zaterdag dook ik in Gullegem als tweede helft veld in. Daarna kende ik twee rondjes een lichte terugval en streed ik in een groepje om plaats vier. Tot we twee ronden van het einde de derde renner in het vizier kregen. Ik reed er naartoe en liet hem in de slotronde achter. Waardoor ik na Merksplas mijn tweede podium in een UCI-cross versierde.”

Explosiviteit

Het hadden er drie moeten zijn, want in Ruddervoorde liet hij in de slotmeters een podiumplaats uit handen glippen. Lars Van Loocke trekt met realistische ambities richting het BK. Verkennen zal hij pas zaterdag kunnen, want woensdag geraakte hij niet in Lokeren. Uiteraard zag hij op de sociale media al heel wat filmpjes over het parcours passeren. “Het ziet er een omloop uit op maat van mannen met veel explosiviteit in de benen”, vermoedt Van Loocke. “De laatste weken heb ik de indruk dat ik best rendeer op lange rechte stukken. Ik moet wat grip hebben om mijn kracht kwijt te kunnen. De omloop in Lokeren ziet er ook redelijk technisch uit. Ik hoop op een plaats binnen de eerste tien. Het zou heel mooi zijn indien dat lukt.”

Mentaal sterk

In dat geval sleept hij misschien toch een selectie voor de Wereldbeker in Benidorm (22/1) of Besançon (29/1) in de wacht. Ook dat was deze winter een persoonlijke ambitie. “Dat nog waarmaken wordt heel moeilijk”, beseft Van Loocke. “Het belangrijkste is dat ik kan presteren zoals het hoort. Op mentaal vlak ben ik een stuk sterker geworden. Voor mij zijn Yordi Corsus, Seppe Van den Boer en Viktor Vandenberghe de kanshebbers, maar ploegmaat Robbe Marchand schat ik ook hoog in.”

