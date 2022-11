Lars Van Loocke kijkt uit naar Superprestige in Boom: “Eén van de mooiste omlopen van het seizoen”

veldrijden juniorenTweedejaarsjunior Lars Van Loocke – dinsdag 29 november wordt hij 17 jaar – laste een Frans crossweekend in. In Gernelle werd hij zaterdag vierde. Een etmaal later gaf hij in Grandville op. Komende zaterdag trekt de Ledegemnaar naar de Superprestige in Boom.

Vorige winter werd de veldrijder van Team MJ Wood door rugproblemen afgeremd. Dit seizoen steekt hij meer dan zijn neus aan het spreekwoordelijke venster. In Ruddervoorde zag hij eind vorige maand een verdiende plaats op het podium in de slotmeters door de vingers glippen. Een dikke week geleden kon hij toch het podium van een tv-cross op. In Merksem werd hij derde na Wies Nuyens en de Nederlander Floris Haverdings.

“Wellicht nam ik in Ruddervoorde iets te veel hooi op de vork”, blikte Lars Van Loocke even terug naar de veldrit op het domein Pyfferoen. “Daar heb ik toch een en ander uit geleerd. In Merksplas pakte ik het verstandiger aan. De eerste drie waren snel weg, maar Neo Tielens viel terug. We kwamen met drie bij hem. In dat groepje ben ik niet te veel op kop gekomen. Ik zette alles op de laatste ronde en pakte de derde plaats.”

Stevig verkouden

Het voorbije weekend ging Van Loocke in Frankrijk op zoek naar UCI-punten. De aanloop naar die twee UCI-crossen verliep niet vlekkeloos. “Vorige week raakte ik stevig verkouden”, zuchtte de VTI-student bouw. “In Gernelle kende ik een ietwat moeilijke start. Ik bleef hangen rond positie zeven of acht. Na een drietal ronden kwam ik op dreef en schoof ik op naar de derde plaats. Jammer genoeg moest ik die derde stek nog prijsgeven. Grandville zondag was minder. Ik streed voor een plaats in de top tien, maar werd door een andere renner met de elleboog omvergeduwd. Ik viel tegen een paaltje, kreeg pijn aan de rug en moest in de materiaalpost een andere schoen nemen. Door die rugpijn haakte ik af. Dinsdag heb ik een afspraak bij de kinesist.”

Tegen zaterdag wil Van Loocke in orde zijn. “Het parcours in Boom vind ik één van de schoonste”, benadrukte hij. “Ik vind het daar heel leuk om te rijden. Na Boom blijf ik twee weken uit competitie. Mijn programma voor eindejaar moet ik nog uitstippelen. Ik ga er vooral over waken dat ik zo fris mogelijk naar het BK in Lokeren kan.”

