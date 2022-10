Lars Oreel sprint in Grote Prijs Jules Vanhevel sneller dan titelverdediger Warre Vangheluwe: “Ik was de slimste”

Niet de sterkste, wel de slimste! Lars Oreel, een 23-jarige Nederlander uit Goes, sprintte aan het einde van de GP Jules Vanhevel in Ichtegem sneller dan vluchtgezel Warre Vangheluwe, vorig jaar winnaar van deze interclub. Luca De Meester regelde de spurt om de derde podiumplaats.

Halfweg deze interclub werd een kopgroep van twintig man gevormd. Team Elevate p/b Home Solution Soenens had vier man mee: titelverdediger Warre Vangheluwe, Siebe Deweirdt, Gust Lootens en Jonathan Vervenne. Regio Zuid-Nederland zat met drie man in de spits: Lars Oreel, Rowdy Reunis en Nick Van Der Lijke. Thibau Verhofstadt, Jérôme Baugnies, Stijn De Bock, Anthony Debuy, Axel De Kinder, Luca De Meester en Trifonius Van Peteghem waren de andere meest bekende namen. Een definitieve kloof konden de twintig niet slaan.

“Toen in de voorlaatste ronde op het klimmetje iemand van het team van Vangheluwe sprong zei ik tegen ploegmaat Nick Van Der Lijke dat we mee moesten zijn”, vertelde Oreel na afloop. “Ik trok tot de top van dat klimmetje door. Toen ik omkeek waren we met vier weg. Met dat viertal reden we heel goed door.”

Kwartet wordt duo

De overige zestien werden door het peloton weer bijgebeend. Het kwartet in de spits splitte nog. Vangheluwe en Oreel lieten De Weirdt en Van Der Lijke (die een technisch probleem had) achter. Ze reden samen naar de streep. Vangheluwe leek het te halen, maar Oreel ging nog over hem. Goed voor zijn tiende zege dit seizoen.

“Ik zat op mijn tandvlees”, gaf Oreel toe. “Als je dan toch kan winnen, dat zijn de mooiste. Ik weet dat ik een goeie sprint in huis heb. Waardoor ik in de laatste kilometers kon gokken door niet meer over te nemen. Vangheluwe was heel sterk, zonder twijfel één van de sterkste mannen in koers. Achteraf was ik blijkbaar de slimste. Mijn tiende zege is een mooie afsluiter.”

Van Moer Logistics

Oreel is geen onbekende in Vlaanderen. Bij zowel nieuwelingen als junioren verdedigde hij de kleuren van Van Moer Logistics, de Wase jeugdploeg. “Ik heb enorm warme herinneringen aan dat team”, glunderde Oreel die in 2023 een stapje vooruit gaat zetten. “Ik vermoed dat ik bij een mooie continentale ploeg terecht zal kunnen”, liet de Zeeuw nog niet in zijn kaarten kijken.