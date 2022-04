Lars Haverals rijdt zondag PK voor elites zonder contract in Wemmel: “Titelstrijd in eigen streek is altijd leuk”

Dit jaar zal Lars Haverals opnieuw aan het provinciaal kampioenschap deelnemen. Een lach volgt. “Toen ik nog in Londerzeel woonde, reed ik uiteraard altijd het PK in Vlaams-Brabant. Nadien verhuisde ik naar het Oost-Vlaamse Lebbeke. Sinds kort woon ik weer in Merchtem, zodat ik opnieuw in mijn eigen provincie mag starten. Een titelstrijd in de eigen streek is altijd leuk, al ken ik het parcours niet echt. Vermits ik op vijf kilometer van de start woon, zal dat wel geen probleem zijn. Hoewel ik uitkijk naar de titelstrijd, komt de wedstrijd voor mij wellicht toch wat te vroeg. Ik heb enkel de koers in Beerzel in de benen. Ik verschoot dat het dat daar zo vlot draaide. Uitrijden was toen mijn enige doelstelling. Dat lukte probleemloos.”

Borgonjon-Pessemier

Lars Haverals komt dit seizoen uit voor Borgonjon-Verraes. “In feite is het al mijn tweede seizoen bij de ploeg, maar de voorbije twee jaar kwam ik niet zo veel aan koersen toe door corona. Ik kwam in die periode jaarlijks aan vijftien tot twintig koers. In normale campagnes is dat bijna een drievoud. In het eerste coronajaar werd ik ook nog eens papa van Fil. Ik heb wel veel getraind, zodat ik niet mocht klagen over de resultaten. Regelmatig haalde ik de top tien. Dat moet ook de komende maanden weer het doel worden in het regionale circuit. Ik belandde trouwens bij Borgonjon-Verraes door toedoen van Benjamin Verraes. We reden één seizoen samen bij Josan.”

Opbouw

De voorbereiding op het nieuwe seizoen liep voor Lars Haverals ook niet altijd van een leien dakje. “In december raakte ik besmet door corona. Ik heb langer last gehad dan anderen. Drie, vier weken kon ik niet trainen. Uiteraard liep ik achterstand op. Nu begin ik die stilaan in te halen. Ook dat is een reden waarom het PK wat vroeg komt, al zal ik zeker mijn best doen.”