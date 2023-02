Lars De Putter trapt Laarne-Kalken naar zege bij leider Denderleeuw: “Ik kom van heel ver”

KVV Laarne-Kalken blijft een rol spelen in de top van het klassement. Het won zondag de topper in en tegen gedoodverfde titelfavoriet Denderleeuw met 0-1 en staat nog steviger in de top vijf. Met een lage schuiver bezorgde Lars De Putter (23) zijn team de volle buit.

Mocht het aan het einde van het seizoen voor Standaard Denderleeuw nog foutlopen, dan zal het mogelijk terugdenken aan de thuisnederlaag tegen Laarne-Kalken. De promovendus blijft verrassen in tweede provinciale B en klopte de leider zondag met 0-1. “Het was ook gewoon een verdiende overwinning”, vond Lars De Putter.

“De grinta en de wil was fel aanwezig. We stonden goed opgesteld en de match liep zoals wij het wilden. Er waren een paar kansen voor ons en we kwamen kort voor de rust 0-1 voor. Dat gaf ons nog een boost voor de tweede helft. Natuurlijk waren er ook voor Denderleeuw momenten, maar wij speelden volwassen en hadden de wedstrijd eigenlijk onder controle. We verdienden de drie punten.”

Dubbele beenbreuk

Het was De Putter zelf die zijn zevende basisplaats van het seizoen bekroonde met zijn eerste competitietreffer. De polyvalente aanvaller voelt zich steeds beter na een lange periode van vertwijfeling. “Ik kom van heel ver. Een paar jaar geleden liep ik een dubbele beenbreuk op. Na meer dan een jaar revalidatie kon ik midden vorig seizoen opnieuw aanpikken, maar ik was nog niet de oude.”

“Ik sukkelde heel lang met mijn zelfvertrouwen. Ik moet iedereen van de club bedanken om me toch te blijven steunen, vooral trainers Wesley Van Audenaerde en Frederik De Jans bleven in me geloven. Dit seizoen viel ik opnieuw met een kleine blessure uit, waardoor het wat langer duurde om op niveau te komen. Het doet immens veel deugd om nu te kunnen scoren tegen de leider. Het was een mooi moment voor de eerste van het seizoen.”

Fantastisch seizoen

Laarne-Kalken volgt nu op drie punten van KSV Geraardsbergen en op acht van leider Denderleeuw. Door de recente drie op negen, met drie opeenvolgende gelijke spelen, komt de zege wellicht net te laat om nog onverhoopt een rol van betekenis te spelen in de titelstrijd. “Die zes verloren punten zijn zeker jammer, maar we mogen ook niet overdrijven”, lacht De Putter.

“We vergeten niet dat we nog steeds een promovendus zijn. Voor ons is het al een fantastisch seizoen geweest. We hadden er vooraf altijd voor getekend om na 21 speeldagen derde te staan met zeven punten meer dan de vijfde. Als we geen inzinking kennen zullen we meedoen voor de eindronde. Onze coach wil alleszins het hoogst haalbare”, besluit de aanvaller met een kwinkslag.