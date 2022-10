Lars Craps komt volgend seizoen voor Soudal-Quick.Step uit: “Een eerste droom komt stilaan uit”

Het wordt wennen voor Lars Craps, maar de blijdschap is er niet minder om. “De voorbije drie seizoenen was ik aan de slag bij het Urbano Cycling Team en ben daar heel tevreden over. Nu krijg ik de kans om een nieuwe stap voorwaarts te zetten. Een eerste droom komt stilaan uit. Iedereen weet dat je als belofte bij Soudal-Quick.Step alle mogelijkheden hebt om in de richting van een profbestaan te evolueren. Na het voorjaar heeft ploegleider Kevin Hulsmans mij een eerste keer gecontacteerd. Ik was aan een constant seizoen bezig en dat viel blijkbaar op. Op dat moment was er nog geen sprake van Soudal-Quick.Step. In eerste instantie draaiden de gesprekken nog naar een transfer naar Team Elevate p/b Home Solution. Op zich was dat al een mooi gegeven. Vrij snel circuleerden er geruchten in het peloton dat die ploeg zou overgaan in Soudal-Quick.Step. Uiteraard kon ik dat enkel maar toejuichen. Als Quick.Step zijn naam verbindt aan iets, dan weet je in het wielrennen dat je goed zit. Het materiaal, de omkadering, het programma. Het behoort allemaal tot het allerbeste.”