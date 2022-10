Lars Coveliers en Berchem Sport trekken ondanks 2 op 12 met positief gevoel naar Tongeren: “De wil om beter te doen is groot”

“Die vijf punten zijn geen correcte weergave van ons spelniveau", bevestigt middenvelder Lars Coveliers die vorig weekend meer dan eens aan de basis lag van bezoekend doelgevaar. “Bij City Pirates moesten we genoegen nemen met een punt ondanks eenrichtingsverkeer na rust, tegen Hasselt verloren we met 0-1 ondanks enkele goede kansen in de eerste helft en ook tegen Jong Malinwa vorige week kregen we voldoende mogelijkheden in de tweede periode om die match te winnen. Het was een kwestie van efficiëntie en dat is een werkpunt voor de hele ploeg. Door omstandigheden en enkele afwezigen spelen we nu met Miguel (Cobos red.) in de punt, maar dat is eigenlijk een nummer tien. Niet dat we hem iets kunnen verwijten, maar het schetst wel de situatie. Gelukkig creëren we nog kansen, maar ‘de bal mot in het mandje’, zou Johan Boskamp zeggen.” (lacht)

17-jarige Frimpong

En nog gelukkig kon Berchem tegen KV rekenen op een sterk invallende 17-jarige om het verschil te maken. Ambrose Frimpong was de jongste speler op het veld en wordt door de technische staf van Berchem nog even afgeschermd van de pers, maar de reacties na zijn invalbeurt en eerste doelpunt waren lovend. “Omdat Verstraelen problemen had met zijn lenzen moest Frimpong noodgedwongen invallen en dat deed hij geweldig”, vertelt Coveliers. “Met die goal kreeg hij loon naar werken, want niet alleen werkt hij keihard op training, hij was nog vaker gevaarlijk tegen KV dan bij de fase van het doelpunt alleen. Heel sterk gezien zijn jonge leeftijd.”

Kwestie van tijd

“Die goal was een verlossing na een partij waarin ook de omstandigheden niet mee zaten. Verstraelen werd een keer onterecht afgevlagd toen hij alleen op de doelman afging, handspel in de zestien na een schot van mij bleef onbestraft en een goal van Beirlant werd afgekeurd. Ik denk dat ik zeven à acht vrije trappen mocht nemen en nog eens evenveel corners. We waren dus echt wel gevaarlijk. Dan is het wat mij betreft alleen een kwestie van tijd vooraleer die kansen wel worden afgewerkt.”

“Omwille van die 5 op 15 heerst er een beetje een dubbel gevoel, maar we kiezen er toch voor om vooral het positieve mee te nemen. De sfeer is goed en ook deze week werd er weer scherp getraind, een gegeven dat trouwens nog eens door de coach werd onderstreept. Zo gaan we tegen Tongeren resoluut op zoek naar een nieuwe overwinning. De wil om beter te doen en op te klimmen in de stand is groot.”