Lars Coveliers en Berchem Sport kunnen behoud niet opluisteren met derbyzege tegen Cappellen (2-1): “Een kwestie van efficiëntie”

“Op basis van onze eerste helft zat er ongetwijfeld meer in”, zegt Berchem-middenvelder Lars Coveliers. “In het eerste half uur voetbalden we heel goed, maar liep het mis in de zone van de waarheid. Vaak was het een kwestie van een foute of overhaaste keuze en dan komt het aan op details, maar we lieten ook enkele wenkende kansen onbenut. Zo mochten we een keer of twee alleen op de keeper af. Bij 0-1 of 0-2 krijg je een andere wedstrijd, maar jammer genoeg viel die goal niet en in de tweede helft kwam Cappellen opzetten.”

2-2 afgekeurd

“Ze namen ook de bovenhand en het verschil was dan dat zij efficiënter waren in ‘hun’ helft dan wij in de onze. Ook na de pauze kregen we nog een kans oog in oog met de keeper, maar het mocht niet zijn. Waarom de late gelijkmaker nog werd afgekeurd? Neiman ging samen met de doelman omhoog op een hoge bal en dan weet je dat er weinig nodig is voor de scheids om een fout op de doelman te fluiten. Van waar ik stond, was er niets aan de hand, maar in zo’n fase moet je bijna een halve meter van de keeper staan om een kans te maken. Zonde.”

Behoud

“Dat we ons vorige week van het behoud verzekerden en de druk van de ketel was, was dan inderdaad een geruststelling. We bleven wel altijd min of meer buiten schot, maar er was nooit die mathematische zekerheid. Tot vorige week dan. Maar uiteindelijk heeft het onze voorbereiding niet beïnvloed, want we willen gewoon nog zoveel mogelijk winnen en dan zeker zo’n derby. Verder maakten we ook nog kans op de tweede periode dus er was nog genoeg om voor te spelen. Alleen jammer dat het goede voetbal van de eerste helft niet werd beloond.”

Fans

“En nu? Het seizoen nog zo goed mogelijk afwerken. Er hing in Cappellen alweer een leuke derbysfeer, mede dankzij onze supporters en met hen willen we er volgende week, thuis tegen Pepingen-Halle, een mooie laatste thuiswedstrijd van maken. Voor mezelf zijn de extra minuten nog zeer welkom na een seizoen waarin ik toch geteisterd werd door blessures. Die laatste wedstrijden en met uitbreiding het hele afgelopen seizoen nemen we mee als voorbereiding op volgend jaar.”