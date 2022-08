Lars Coene is bezig aan een sterke reeks: “Ik hoop nog op 53m en wil toewerken naar BK beloften”

atletiek flanders cupDiscuswerper Lars Coene is bezig aan een sterke reeks op de Flanders Cup-meetings. Zaterdag op de Flanders Cup in Kessel-Lo wil de Gentenaar de lijn doortrekken. Maar hij zit toch al vooral met het BK beloften (18/09) in het achterhoofd.

Vice-Belgisch kampioen discuswerpen Lars Coene pakte in Huizingen (23 juli) uit met een erg verre worp van 52m23. Een dag later bevestigde hij met 51m86 op een meeting in Lokeren. Maar op de Flanders Cup van Lier zaterdag 30 juli draaide het minder. Daar bleef hij steken op 49m75.

“Het was niet zo goed. Eerlijk gezegd had ik er meer van verwacht”, zei de discusspecialist van KAAG Gent, die na Philip Milanov en Andreas De Lathauwer (momenteel sterk bezig op het WK U20 in Cali, red.) de derde Belg is op de jaarranglijst.

Vermoeid

“Vorig weekend in Huizingen had ik nog een persoonlijk record van 52m31 geworpen. Daarom hoopte ik op meer in Lier. Maar sinds deze week ben ik begonnen met zwaardere krachttraining in opbouw naar het BK voor beloften in Kortrijk. Mijn lichaam was blijkbaar nog wat vermoeid. Tijdens het inwerpen voelde het nochtans goed. Maar in de wedstrijd was het minder.”

BK beloften

Op het BK alle categorieën in Gentbrugge eind juni won de 20-jarige atleet al knap zilver na de onvermijdelijke Philip Milanov. Op het BK beloften is hij één van de favorieten. “Ik wil nu sowieso toewerken naar het Belgisch kampioenschap voor beloften midden september. Ik hoop dat er nog een worp van 53 meter zal uitkomen en verder mag ook. Er zijn nog bepaalde aspecten op het vlak van techniek en snelheid in de draai die nog niet op punt staan. Als ik dat kan finetunen, kan er nog iets moois uitkomen. Er is nog ruimte voor verbetering.”

