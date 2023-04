Lara Salden terug aan de slag op internationaal circuit: “Ik heb opnieuw de rust en het plezier gevonden”

Loto Volley Liga Renzo De Gaspari (T2) gaat met Achel resoluut voor een Europees ticket: “De goesting is heel groot”

Tectum Achel verzekerde zich zaterdag van de eerste plaats in de challenge play off. Daarmee zit het het seizoen van Achel er nog niet op want de Noord-Limburgers zijn nog in koers voor een Europees ticket. Daarvoor moeten de Avoc-jongens het in een eerste match opnemen tegen het nummer zes uit de champions play off. “Nu we zover zijn, gaan we er voor 100% voor”, vertelt Renzo De Gaspari. De ex-spelverdeler van ereklasser Zonhoven blijft ook volgend seizoen op post in Achel.