Lara Nagels en VC Oudegem staan voor pittige maand: “Zo lang mogelijk blijven winnen”

“Dat is een pittige decembermaand”, glimlacht Lara Nagels. “In onze eerste match in Tchalou - dat is toch al een paar weken geleden - moesten we nog wat naar het juiste ritme zoeken. Zo’n openingsmatch van de competitie is toch wel speciaal. Intussen staan we een pak verder. De automatismen groeiden al tijdens die eerste confrontatie tegen de Waalse ploeg. Daarna speelden we nog enkele bijzonder leuke matchen. Tegen Gent was het nog wisselvallig. Tijdens de belangrijke bekermatch tegen Charleroi liep het daarna al veel stabieler.”

Complementair

Oudegem heeft de luxe om over twee puike spelverdeelsters te beschikken. “Elise Van Sas en ik zullen allebei veel spelen”, denkt Nagels. “We gaan elkaar zeker afwisselen. Er is geen garantie op een basisplaats. Diegene die het best in de wedstrijd zit, krijgt volop kansen van onze trainster. We vullen mekaar erg goed aan, we zijn echt complementair. Onze coach zal onze kwaliteiten op het juiste moment uitspelen.”

“Ik ben nu vier jaar bij Oudegem. Nadat ik uit Oostende vertrok, was het aanvankelijk flink aanpassen en wennen aan de nieuwe omgeving”, gaat Nagels voort. “Elk seizoen gaat het beter en het is erg prettig dat het niveau van het team merkelijk stijgt. Onze ploeg heeft een perfecte mix van jeugd en ervaring gevonden. We hangen heel goed aan elkaar. Er is een mooie connectie, we maken veel plezier. Die extra ‘fun’ benadrukken we zelf regelmatig. Dat zorgt voor een goede flow en een groeiend vertrouwen. We maken veel trainingsuren en werken heel hard. Daardoor verduidelijken we onze ambitie. Zomaar volleyballen doen we niet, we willen zo lang mogelijk blijven winnen”, onderstreept de 23-jarige studente kinesitherapie de tomeloze gedrevenheid van de ploeg uit Oudegem.