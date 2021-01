Lara Nagels en VC Oudegem staan met anderhalf been in bekerfinale: “Tchalou geeft nooit op”

VOLLEYBAL LIGA VROUWEN Saturnus Michelbeke kapt er na dit seizoen mee op hoogste niveau: “We zijn onze motivatie kwijtge­speeld. Het is op”

13 januari Saturnus Michelbeke is aan zijn laatste seizoen op het hoogste niveau van het vrouwenvolleybal bezig. De club gaat nog wel door op provinciaal niveau en met jeugdvolleybal, maar opnieuw in de Liga A aantreden zal er vanaf volgend seizoen niet meer bij zijn. De vergrijzing van het huidige bestuur met daarbij ook onder meer oud-minister Herman De Croo en zijn zoon en huidig premier Alexander De Croo als raadgever is één van de redenen. Opvolging staat niet meteen klaar. Bovendien dient de club stevig te investeren in de accommodatie om volgend seizoen nog in de hoogste regionen te mogen aantreden. Die investeringen leken niet haalbaar voor de huidige bestuursploeg.