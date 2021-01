Lara Nagels en VC Oudegem één wedstrijd verwijderd van de bekerfinale

“Die tweede halve finale moet op het einde van deze maand nog gespeeld worden in Tchalou”, lacht één van de uitblinkers Lara Nagels. “Tchalou is een team dat nooit opgeeft. Ook tijdens de eerste set woensdagavond begonnen ze zeer goed, met veel gedrevenheid en met bijzondere vechtlust. Wij lieten toen een paar foutjes noteren. Daarna verhoogden we de druk op de Waalse ploeg door tactisch in de juiste zone te serveren. Dat vergrootte de oplossingen in blok en verdediging. Het wedstrijdplan lukte erg goed en zo werd het nog een vlotte overwinning.”

Stilletjes dromen

Lara Nagels en ook de andere speelsters van VC Oudegem zullen nooit betrapt worden op stoute uitspraken. Toch wordt er stilletjes gedroomd van beker én titel. “We starten elke wedstrijd met brandende ambitie”, vertelt de spelverdeelster van de club uit Dendermonde. “We gaan altijd voor de overwinning. Geen enkele tegenstrever wordt onderschat. Ook Tchalou niet, dat hebben we woensdag bewezen. De terugwedstrijd gaan we met dezelfde overtuiging starten. Alleen dan kunnen we onze eerste doelstelling bereiken: de bekerfinale in de Lotto Arena. Wat de competitie betreft, dat is nog een lange weg. Zaterdag ontmoeten we de Limburg Ladies voor de tweede keer op één week tijd. We schakelden ze vorige zaterdag uit voor de bekercompetitie. Nu volgt een tweede duel voor de gewone competitie. Zij willen ongetwijfeld revanche nemen, ze komen naar hier met het mes tussen de tanden. Wij willen die eerste zege tegen de Limburgers bevestigen. Omdat er geen play-offs gespeeld worden, telt elk resultaat en wordt elk verlies cash betaald. Dat zorgt niet voor extra druk. Ons enthousiasme op en naast het veld houdt ons overeind.”