Lani Wittevrongel sluit internationaal omnium als vijfde af: “Jaar geleden van zo’n uitslag niet durven dromen”

BAANWIELRENNEN MEISJES JUNIORENVijfde en beste landgenote in het omnium. Tijdens de International Belgian Track Meeting in Gent deed Lani Wittevrongel het knap. In de eindstand werd de Hertsbergse voorafgegaan door drie Franse meisjes en een Duitse.

Precies een jaar geleden werkte Wittevrongel, tijdens dezelfde internationale meeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, haar eerste pistecompetitie ooit af. Door de coronamaatregelen die toen van kracht waren was het peloton bij de meisjes junioren heel klein. Nadien mocht ze naar zowel de Europese als de wereldkampioenschappen op de piste. In Gent streed ze zaterdag in het omnium voor een plaats op het podium. “Mijn start was eerder moeizaam”, begint Lani Wittevrongel haar analyse. “In de scratch ontsnapte Hélène Hesters met twee rensters. Coach Nicky Cocquyt had gevraagd niet achter landgenoten te rijden. Omdat we elkaar in het verdere verloop van het omnium nodig kunnen hebben. In de sprint van het peloton zat er voor mij zeker meer in.”

Wittevrongel sloot de scratch als negende af. In de temporonden, het tweede omniumnummer, maakte ze dankzij een derde stek al enkele plaatsen goed. In de afvalling werd ze vierde. “In die afvalling heb ik mijn schrik overwonnen”, gaat de tweedejaarsjuniore voort. “Sedert deze winter besef ik dat ik op de piste beter werd. Mijn stuurvaardigheid is groter geworden. Toch was ik een beetje verrast dat ik voor aanvang van de puntenkoers, het laatste nummer van het omnium, op de vierde plaats stond.”

Podium in bereik

Met uitzicht op het podium, want Wittevrongel telde slechts 4 punten achterstand op het Duitse duo Sina Temmen en Justyna Czapla. “Ik moest in de puntenkoers de Française Pernollet die aan de leiding stond en de rugnummers 14 en 17 van de twee Duitsers in de gaten houden”, vertelt Wittevrongel. “Doordat er anderen ontsnapten zat de situatie voor mij wat tegen. Ik focuste net iets te veel op die drie rensters. Hélène Hesters raakte weer voorop. Febe Jooris kon er naartoe rijden. Jammer genoeg miste ik die slag, waardoor het voor mij in de eindstand een vijfde plaats werd. Daar ben ik blij mee. Vorig jaar durfde ik van zo’n uitslag niet dromen. Ik voel me goed in zo’n internationale competitie. Ik ben heel blij met de stappen die ik heb gezet.”

