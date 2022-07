Lani Wittevrongel, Europees kampioene in de scratch, gaat ook in omnium op zoek naar een medaille

Donderdagavond kroonde Lani Wittevrongel zich in Anadia tot Europees kampioene in de scratch. Op de streep kon de meid uit Hertsberge nog net de Poolse Maja Tracka passeren. Heel nipt, perfect getimed! “Ik wist wat ik deed”, benadrukte Wittevrongel. “In de aanloop naar dit EK hebben we veel getraind op hoe best profiteren van de slipstream van andere rensters.”

Slipstream van Poolse

In overleg met bondscoach Nicky Cocquyt besliste Wittevrongel om een verzet te gebruiken waarmee ze in een sprint goed uit de voeten zou kunnen. “We dachten dat het een rustige koers zou zijn en dat de eindsprint beslissend zou worden”, ging Wittevrongel verder. “Zo zat het in mijn achterhoofd. De hele scratch probeerde ik mij goed vooraan te houden. Meestal reed ik redelijk hoog in de baan. Als iemand in de aanval ging, stuurde ik altijd onmiddellijk naar beneden. Om de tegenstand een beetje af te schrikken. Drie ronden van het einde zat ik in tweede positie. De Poolse kwam over mij, maar ik kon perfect haar slipstream gebruiken om er op de finish over te gaan. Het was nipt, maar ik was zeker van de overwinning.”