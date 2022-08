Landgenoten op dreef op De Pollepel: Van de Peer, Mareen, Vandewinkel en Van Impe staan in kwartfinale

Vicky Van de Peer (WTA 924) doet het al een tijdje goed op het 15.000 dollar-circuit en bevestigt nu ook in eigen regio. De 21-jarige Van de Peer (Forest Hills) rekende op TC De Pollepel af met twee Vlaamse beloften. Eerst schakelde ze Amelia Waligora met 6-1, 6-3 uit en in ronde twee was ook Tilwith di Girolami niet opgewassen tegen het gevarieerde tennis van Van de Peer: 6-4, 6-3. In kwartfinale wordt het voor Van de Peer een topaffiche tegen de als eerste geplaatste Britse Matilda Mutavdzic (WTA 382), die aan de Hasseltse Wilson Luxilon Tenkie Academy traint.

Opvallend is ook het sterke parcours van Gym-speelster Axana Mareen (22). Zij speelde anderhalf jaar niet op het profcircuit, maar pikt dankzij een wildcard knap de draad weer op. Mareen verraste in de eerste ronde de als vijfde geplaatste Eliessa Vanlangendonck (WTA 761) met 6-2, 6-3 en had donderdag in de tweede ronde weinig moeite met de Duitse Sarah Mueller (WTA /): 6-3, 6-3. Voor een plek in halve finale staat Mareen voor een stevige uitdaging tegen het tweede reekshoofd, Miharu Imanishi (WTA 693). De 30-jarige Japanse stond in 2018 nog op de 187ste plaats op de WTA-lijst en veroverde in haar carrière zes ITF-titels.