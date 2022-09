Lander Van Lautem (Diegem Sport) na pijnlijk verlies in derby tegen SK Londerzeel: “Het doelpunt viel aan de andere kant”

“Ik was een beetje verrast door het tactisch plannetje van de thuisploeg”, zegt verdediger Lander Van Lautem. “Londerzeel hanteerde vaak de lange bal en bleef met 4 à 5 spelers vooraan. Dat vergde veel duelkracht, zorgde voor druk en de strijd om de tweede bal was vaak pittig. Als defensie kan je niet alles onderscheppen waardoor er wel wat gevaar kwam. Londerzeel opende de score op vrijschop. Mooi getrapt, maar die speler (Ali Yildiz, red.) mag dat nog twintig keer proberen, het zal hem niet meer lukken. Diezelfde speler kopte de 2-0 binnen nadat wij voor te weinig druk zorgden bij de voorzet. We stonden na een half uur dus op een dubbele achterstand, terwijl we helemaal niet slecht aan het voetballen waren en via goede acties ook wel wat mogelijkheden creëerden”.

“Daimy Deflem scoorde nog voor de rust de aansluitingstreffer zodat we met een goed gevoel naar de kleedkamer trokken. Na de herneming hebben we getracht om de lijn door te trekken en Maxime Mauën scoorde de verdiende gelijkmaker. Ikzelf, en ik denk de hele ploeg, had dan het gevoel dat we op en over Londerzeel zouden gaan. We bleven kansen creëren, maar het doelpunt viel uiteindelijk aan de andere kant. Een domme tegengoal. Opnieuw via vrijschop, maar dit keer week de bal af op de muur waardoor doelman Dean Michiels kansloos was. Er was geen tijd meer om de situatie recht te zetten. Het was heel zuur om zo een punt of zelfs misschien wel drie punten verloren zien te gaan.”

“Of we misschien niet beter voor het vasthouden van de draw waren gegaan? Het is zeker niet dat we naïef zijn gaan aanvallen. We voelden gewoon dat de zege erin zat en zijn er voluit voor gegaan. Het is uiteraard wel jammer. In plaats van vijf of zeven op twaalf, moeten we nu tevreden zijn met vier op twaalf. We moeten dat puntenverlies volgende week zien te compenseren in onze thuismatch tegen de U23 van Beerschot. De Antwerpenaren hebben nog maar één punt, maar na vier wedstrijden wil dat niets zeggen. Ik weet niet zoveel van de tegenstander, behalve dan dat het een jonge ploeg zal zijn. Voetballen zullen die jonge gasten wel kunnen, anders speel je niet bij de beloften van Beerschot.”

Pijn verbijten

De 26-jarige Van Lautem is een Diegems jeugdproduct. Hij sukkelt al een tijdje met de enkel en het leed lijkt nog niet geleden. “Na vorig seizoen liet ik me in mei een tweede keer opereren aan de enkel. Zonder veel resultaat jammer genoeg. Ik ondervind nog steeds dezelfde last. Ik blijf dokters en ziekenhuizen aflopen, maar voorlopig is er geen verbetering. Deze week is er weer een nieuwe CT-scan gepland. Door de last aan mijn enkel en kuit heb ik de voorbereiding niet volledig mee kunnen doen. Ik kreeg een aangepast schema van onze fysical coach Dirk Peeremans. Ik speelde een helft in de oefenmatch tegen Melsbroek en twintig minuten tegen SK Kampenhout. In de competitie stond ik de voorbije drie wedstrijden aan de aftrap. Zowel in de matchen als op training is mijn voet telkens stevig ingetaped. Niet tof, maar zolang er geen verbetering is, zit er niets anders op dan de pijn te verbijten.”

