Lander Loockx wordt knap elfde op BK veldrijden: “Tevreden over mijn kampioenschap”

VeldrijdenAls er een prijs weggelegd was voor de meest regelmatige veldrijder op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke, kwam Lander Loockx er zeker voor in aanmerking. De Bertemnaar handhaafde zich constant rond de tiende plaats. Uiteindelijk kwam hij als elfde over de finish en daar kon Loockx zeker mee leven.

Van bij de start flirtte Lander Loockx met de tiende plaats. “Ik was inderdaad goed weg en dat was een belangrijk gegeven. Ik zag dat kleppers als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout werden opgehouden door een kleine val. Voor beiden waren de gevolgen groot. Voor mij niet, want ik was er niet bij betrokken en kon uit het tumult blijven. Nadien kon ik steeds mijn eigen tempo blijven ontwikkelen. Uiteindelijk belandde ik in een groepje dat streed voor de plaatsen tien tot dertien.”

Top tien

Even reed Lander Loockx op de tiende plaats. Het zou een mooie beloning geweest zijn van een mooie prestatie. Die droom werd net niet gehaald. “Het zag er inderdaad even naar uit dat ik misschien tiende had kunnen worden. Mijn ploegmaat Daan Soete was voordien lek gereden. Het was logisch dat hij opnieuw tot bij mij kwam en me op het einde nog voorbijging. Achteraf kan je altijd stellen dat het jammer is dat ik die top net miste, maar ik ben zeer tevreden over mijn kampioenschap. Vooraf had ik in jullie krant al gesteld dat tussen de elfde en de twintigste plaats alles open was. Het werd een elfde plaats.”

Geen verrassingen

Lander Loockx was niet verbaasd over het podium. “De verwachte namen streden vooraan. De uitslag liegt niet. Ik vond het trouwens een mooie omloop in Meulebeke, al was het wel wat verraderlijk. Tijdens de opwarming lag het parcours er nog hard bij, maar tijdens de cross zelf merkte je dat het ontdooide. Dat was even opletten.”

Programma

Lander Loockx heeft een duidelijk zicht op de laatste zeven weken van het veldritseizoen. “Mol en Hamme zijn de eerstvolgende opdrachten voor mij. Tijdens het weekend van het wereldkampioenschap is er niets. Vanaf de maand februari neem ik alles mee wat er nog mogelijk is. Alle veldritten zullen wel in eigen land worden afgewerkt.”