Lander Loockx wint Kampioenschap van het Waasland: “Keuze tussen weg en veld is niet aan de orde”

In het Kampioenschap van het Waasland kreeg Lander Loockx de winst niet op een presenteerblaadje aangeboden. “Ik had er net een vierdaagse in Oostenrijk opzitten. Ik werd tweede in de proloog van de Oberösterreichrunde en nadien nog eens negende. Tussendoor moest er ook gewerkt worden voor Daan Soete, omdat hij de leiderstrui mocht dragen. Dat alles zorgde ervoor dat ik maar één dag thuis kon recupereren, vooraleer in Belsele aan de slag te gaan. Daar was het wedstrijdscenario wel in mijn voordeel. In het begin voelde ik de Oostenrijkse inspanning nog, maar gaandeweg kwam ik er helemaal door. We maakten met zijn twaalven de finale. Op het einde raakten we nog met zijn drieën voorop. Ik kon de sprint van ver beginnen, zodat niemand me nog kon verrassen. Zelfs met twaalf vluchters had ik in de laatste rechte lijn nog kans gehad op de overwinning, maar met zijn drieën stegen de kansen zienderogen.”