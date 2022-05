Lander Loockx wint Ardense Triptiek: “Samen met de ploeg heb ik het karwei perfect afgemaakt”

Wielrennen profsLander Loockx heeft dit weekend de Ardense Triptiek gewonnen. Het is een rittenkoers die elke renner met plezier op zijn palmares wil bijschrijven. De winst van de Bertemnaar was meer dan verdiend. Geen enkele keer haalde hij het podium niet. De komende dagen gaat Loockx op stage. Nadien hervat hij de competitie in Oostenrijk.

Een toevalstreffer kan je de eindoverwinning van Lander Loockx in de Ardense Triptiek moeilijk noemen. “Na mijn wintercampagne heb ik een tijdje gerust en dan weer opgebouwd. Ik was dit weekend pas aan mijn derde koers op de weg toe. Ik debuteerde in Houthalen. Nadien volgde de GP Vermarc in Rotselaar. Daar strandde ik al op een mooie vierde plaats, al liet ik mij op het einde nog verrassen. Een podiumplaats behoorde zeker tot de mogelijkheden. In de Ardennen heb ik die positieve lijn doorgetrokken.”

Sterke prestaties

Lander Loockx legde de voorbije drie dagen veel regelmaat aan de dag. Het leverde hem geen windeieren op. “In de eerste en de tweede rit was het echt wel pittig. Telkens ging er een selecte kopgroep naar de finish, telkens was ik mee. Het zorgde ervoor dat ik met amper acht seconden achterstand aan de laatste etappe begon. Een tiental renners kwam nog in aanmerking voor de eindzege. Onderweg kon ik enkele bonificatieseconden sprokkelen. Ik wist op het einde dat ik de rit moest winnen om ook de eindwinst op zak te mogen steken. Samen met de ploeg heb ik het karwei perfect afgewerkt. Ik wist dat ik snel was wanneer we met een uitgedund peloton naar de meet konden gaan. Zeker na een lastige wedstrijd. Dat is ook uitgekomen.”

Vroeg in vorm

Lander Loockx heeft al vroeg in het seizoen de goede conditie te pakken en dat verheugt hem. “Volgende week vertrek ik met de ploeg op stage. In het Spaanse Altea zullen we voort de puntjes op de i zetten. Deze vroege vorm is uiteraard al een stevige motivatiebron. We verblijven een dikke week aan de Costa Blanca. Na onze terugkeer blijf ik nauwelijks in eigen land, want ik hervat de competitie in de Ronde van Oostenrijk. Ook die internationale rittenwedstrijd belooft stevig te worden.”

