Lander Loockx strijdt zondag in Meulebeke om de Belgische titel: “Positieve tendens zet zich door”

BK veldrijden Speeltuin voor Wout: waarom een vierde tricolore Van Aert nooit mag ontglippen

8:00 Het is dat Georges van Aert nog een beetje te klein is. Want o, wat zou het ventje zich kunnen uitleven in Domein Ter Borcht in Meulebeke. Speeltuigen à volonté. Ook voor papa Wout trouwens, nu het BK-parcours er ligt uitgetekend. Een mooie, bonte mix van werkelijk álle moderne crossingrediënten. Nooit mag een vierde tricolore de topveldrijder in hem hier ontglippen.